《幫你格價》：揀家傭保險 勿忽略醫療意外保障

明報記者 劉敬華

根據本港法規，僱主必須為家傭購買僱員補償保險，又稱勞工保險，以保障僱主對受聘家傭在港因工傷亡之勞工法例賠償，及應履行之法律責任，因此目前市面上的家傭保險，均涵蓋符合法例要求的僱員補償保障。要留意的是，勞保並不保障外傭非因工作引致的傷患，但據入境處唯一承認的標準僱傭合約之條款，外傭受僱期間患病或受傷，無論是否由工作所引致，僱主都必須向外傭提供免費醫療。倘若僱主只顧滿足法例，選擇家傭保險時只比較保費，而忽略外傭的醫療保障，一旦外傭患上嚴重疾病，又或於假日遇意外受傷，僱主或會因家傭保險的醫療保障不足，而需自行承擔高昂的醫療開支。

兩年期保費約介乎743元至1749元

不想因小失大，於選擇家傭保險時宜於保費、醫療保障額，以及其他保障範疇之間取得平衡。先比較保費，是次比較的計劃中，一年期保費約介乎近413元至近917元，兩年期保費則約介乎743元至近1749元。

一般而言，投保兩年期計劃，保費會較連續兩年購買一年期計劃划算。如是次比較的計劃中，保費較吸引的MSIG iHelper家庭傭工保險-優進計劃，其一年期保費近413元，兩年期保費約743元，即投保兩年期較連續兩年投保一年期，可省下約83元，惟要留意此保費為即日起至8月底止，於該保險公司網站使用優惠碼投保後，所獲的五五折保費優惠價。

再以上述的MSIG iHelper家庭傭工保險-優進計劃為例，計入優惠折扣後，目前投保兩年期，可以低於750元保費，於每保單年度獲最高3萬元的住院及手術費用保障，以及4000元的門診費用保障。若期望獲較高的住院及手術費用保障，蘇黎世「傭易保」家傭保障計劃的每保單年度入住醫院費用保障可達8萬元，惟一年期保費近917元，兩年期保費近1749元。還要留意相關賠償條款，如在住院及手術費用保障中，所訂明的每次手術費保障上限。

除醫療保障外，還要比較其他保障範疇，如人身意外保障、服務中斷津貼、忠誠保障、補聘新家傭費用保障等，部分家傭保險，更可提供家傭財物保障、家庭成員醫療費保障，甚至是償還貸款保障，當然保障範疇愈廣，保費相對較高，宜考慮實際需求從中選擇。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]