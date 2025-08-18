明報新聞網
經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：大灣區二三事

【明報專訊】除了編審《Money Monday》外，筆者還負責審閱《明報》日報「活在灣區」欄目，為免「紙上談兵」，加上喜歡遊山玩水，故如同許多香港人，不時會去大灣區各城市閒逛，近日先後去了中山、深圳和澳門，今期分享一下最新觀察。

先溫書，粵港澳大灣區的中心城市，包括廣州、深圳、澳門和香港，而重要節點城市包括肇慶、佛山、東莞、惠州、中山、江門和珠海，今天集中談談中山、深圳和澳門。先說中山，自去年6月30日深中通道正式通車，深圳和中山兩地的通行時間，從過往兩小時縮短至半小時，因此多了港人前往中山遊玩，好些更計劃在當地置業及退休，如筆者的一位疏堂親戚，為女警，已在中山置業，並告訴筆者有意退休後與丈夫在當地過退休生活。

何解選擇中山，而非鄰近香港的深圳，又或其他大灣區城市？不難估，其實已算眾所周知，無論樓價、食物價格和交通費，全較深圳便宜（約低兩三成）。由於尊重人家私隱，筆者沒問這位親戚自置的中山物業價值多少，但她告訴筆者，所住的屋苑，住戶七八成是香港人，且周邊很多美食，價格比香港便宜得多。巧合，未與這位女士交談前，筆者去了一趟中山，全然感受到她喜歡上中山的理由，除了食住相宜，民風亦較深圳純樸，而且粵語仍相當普及，對香港人來說倍感親切，看來是不錯的退休勝地。

中山食住相宜 民風較深圳純樸

說完中山，談深圳。早前筆者前往位於深圳太子灣的K11 ECOAST，打了一個「白鴿轉」，此大型海濱文化藝術區，發展商為新世界發展（0017），是K11在內地的首個旗艦項目，總建築面積達228,500平方米。K11 ECOAST今年4月28日才開始試業，不少店舖仍未開業，加上筆者閒逛當天是平日，人流稀疏，但地方寬敞貴氣，設計獨特，媲美本港的K11 MUSEA。可是，目前內地掀「內捲」風，K11 ECOAST走的卻是中高檔路線，好像有點時不我與，日後會否旺起來，並為集團帶來可觀收益，有待觀察。

從整體業務看，參考摩根大通於7月初的睇法，新世界早前達成882億元新銀行融資協議後，為集團帶來喘息空間，但流動性壓力猶在，因為公司仍有包括永續債在內的額外1000億元債務，未來要優先去槓桿。何况，市場不乏更值博且當炒的股份，例如上周再次起動的大型科技、AI概念及虛幣概念股等，所以不太建議沾手新世界，即使博本港樓市復蘇，揀基本面較佳的恒地（0012）和新地（0016）相對可取。

最後談澳門，早兩星期筆者「過大海」，為的是觀賞於上葡京綜合度假村舉行的「畢加索：縱情尋美」展覽，展出的作品逾140件，來自Museo Casa Natal Picasso展覽館（位處畢加索出生地西班牙馬拉加），由於當天只有零星參觀者，感覺如同「包場」；反觀，「上葡京」內的博彩區，人流如鯽，目測主要是內地客。

可想而知，濠賭股的收入仍以博彩生意為主，非博彩業務為副。以經營「上葡京」的澳博（0880）為例，今年首季按年扭虧為盈，錄純利3100萬元，總淨收益按年增8.1%至74.8億元，期內博彩淨收益增7.5%至69.49億元，可見博彩淨收益佔總淨收益比重仍相當高，達93%。簡言之，濠賭股表現，目前關鍵還是看賭收，而這又與內地經濟好壞掛鈎，至於非博彩收入何時「擔大旗」，還得拭目以待。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

