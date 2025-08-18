鍾慧欣：全球股市短期料整固 為年底升市準備

隨着美國確定最新關稅稅率，雖然有助移除部分市場上的不確定性，但美國經濟已開始顯露出疲態。現時，美國有效關稅為15%，較早時市場預期該關稅水平將額外推高通脹25個基點。即使當地勞動參與率有所下降，但非農新增職位（連同經調整後數據）仍然見2020年以來最弱增長。儘管市場預期美聯儲減息步伐或會因而加快，但較高的通脹水平仍可能限制美聯儲未來大幅減息的空間。

雖然內地和香港股市亦受惠於全球流動性充裕，但資金主要來自於被動型基金，而不少主動型長倉基金現時仍傾向低配中國股票。不過，我們見到7月流入香港的南向資金達170億美元，年初至今更累計流入1100億美元，現時已經超越了2024年的全年水平。

中國宏觀數據表現分化，預料中國政府將保持觀望態度，並在有需要時逐步出台刺激措施。雖然中國股票現時估值已回升至略高於平均水平，但我們預期資金將繼續於增長能見度較高的板塊之間輪動。

A股估值現略高歷史平均值

香港股市的動能繼續保持活力，HIBOR利率或因金管局入市支持聯繫匯率而上升，但預料在市場流動性充裕下，HIBOR利率仍將遠低於過往水平。A股方面，早前表現落後於港股，但近期在科技與金融板塊帶動下開始追趕起來。AH股溢價雖仍處於較低水平，但整體已開始由極低的水平回升。市場整體估值現時略高於歷史平均值，預料資金將持續關注增長能見度較高的行業，當中「反內捲」的主題仍是市場焦點。

至於日本以外的亞洲股票，由於美國股市在倉位擁擠下短線或出現整固，因此與美股高度相關的市場亦可能同步調整。韓國自大選後顯著反彈，但因新政府提出加稅建議下而出現回吐，投資者亦對較早時非常受歡迎的控股公司折讓收窄投資主題進行沽貨獲利。雖然該加稅方案或不會如原案落實，但短期市場情緒趨向審慎，不過相信此輪的市場回吐屬基本面良好下的健康調整。

台灣因半導體關稅結果優於預期而受到激勵，特別是那些於美國有投資的企業或可獲豁免。雖然豁免定義及電子產品是否會再被加徵關稅等仍有不確定性，但最新發展總算為市場解除了一項主要風險。台灣企業第二季業績表現強勁，但估值同時已升回至歷史高位區間上端，因此預計在業績期後台股或多或少將出現一定的整固。東南亞市場估值則繼續保持偏低，而整體股市亦開始呈現一些追落後的情况。然而，若果後市美聯儲維持按兵不動，東南亞市場或會同步暫停減息，阻礙其原已疲弱的經濟復蘇。

日本方面，雖然自民黨在參議院選舉中失去多數席位，並一度傳出石破茂8月將會辭職，但最新消息顯示其短期內將留任首相，以繼續推進與美國的貿易談判，至於近期日本獲得較優惠的關稅待遇亦為石破茂帶來一定支持。政治噪音消退後，日本國債市場亦有回穩，拍賣需求改善亦是支持因素。儘管日本央行淡化通脹與加息需求，但若當地政局保持平穩而通脹依然高企的話，預計今年年底前日本央行仍可能加息。

相較單一資產或傳統平衡組合，多元資產策略能提供較低的波動性。然而，近期股票、企業債，以及商品等風險資產間的相關性顯著上升。在當前市况充滿着不明朗因素的前提下，穩定的收益來源將成為投資回報的關鍵驅動力。

