明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
楊智佳 放眼全球

投資策略

楊智佳：環球股市估值破頂料非難事

【明報專訊】環球股市上周五迎來小調整，其中，美股方面，標普500指數下跌0.29%，科技股為主的納斯達克100指數下跌0.51%，跌勢尚算溫和。傳統股走勢相比科技股為佳，反映資金正尋找股份追落後。踏入下半月，重點美國經濟數據已過，短線缺乏潛在利淡因素，要等待下月初的就業數據，美股才會面對較大考驗。

技術走勢方面，標普500指數目前或形成14天RSI雙頂背馳（見圖），尚未確認頂背馳技術走勢即將觸發新一輪深度調整，若以潛在消息觀察，上述的9月初就業數據直至9月18日聯儲局議息期間，是相對高危的時段。

不少投資者擔憂環球股市估值高昂，面對見頂下跌的風險。目前標普500指數歷史市盈率升至30倍，撇除盈利大跌後的2009年金融海嘯及2020年疫情停擺、令企業盈利大跌導致市盈率急升的階段，目前美股正處於正常經營環境下的估值高位。至於標普500指數預測市盈率23倍，亦較正常環境的預測市盈率高位24倍只低5%。若然相信股市歷史高估值便屬於頂部，上望空間便有限。

小心標指或現雙頂背馳

至於歐洲股市方面，法國、德國及英國的MSCI指數市盈率介乎18.6倍至19.4倍，亦是偏高的水平，相比200天移動平均線高出10%至14%。估值高位又是否代表股市見頂？未來全球進入AI時代，以往的PE能否作為未來PE的參考，或許參考價值不會太高。

微軟CEO：經濟或年增10％

18世紀工業革命前直至現在，全球經濟其實是呈拋物線上升，每當投資者認為經濟基數已高，增長將會放緩之際，最終往往能夠加快增速，經歷電腦革命過後，未來進入人工智能革命。未來10年，大家會看見各方面的人工智能逐步成熟，以至量子電腦及能源科技等等，出現重大突破。微軟（美：MSFT）行政總裁納德拉（Satya Nadella）數個月前接受傳媒訪問時曾隱約提及，未來全球經濟或出現一段時期的年增長10%。年增長10%是什麼概念？大約是2003年至2007年中國經濟增長的速度，而當年中國股市正進入歷史級別的上升周期。

當然，10%經濟年增長聽上來是一個誇張的數字，不過，即使打個折扣，未來亦有望順應近代歷史的趨勢，進入歷史上經濟增速最快的階段，假若這項條件成立，環球股市市盈率便有條件破頂，不應以過去的估值周期來限制我們的想像。至少，股市價格是集體意志聚集而成，假若這成為投資者的主流想法，投資者自然會將想法轉化於股價之上。換言之，環球股市於未來創下近代歷史最貴估值，其實沒有想像般難。

憧憬Nvidia業績或帶動美股

未來一周，踏入美股業績期的尾聲，配合美股欠缺重點數據，美股短線升速減慢是預料之中。觀乎剛過去季度美股業績相當不錯，經過小調整後，美股8月下半月承接良好趨勢續升的機會偏高，加上8月最後一周迎來Nvidia（美：NVDA）業績，期待值上升或許能帶動美股未來一至兩周上漲。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 放眼全球]

相關字詞﹕財經專欄 楊智佳 放眼全球 楊智佳 放眼全球

上 / 下一篇新聞

北水加碼流入 佔港股成交升至28% 今年來逾9000億淨買 穩定幣概念生科新消費股成新寵
北水加碼流入 佔港股成交升至28% 今年來逾9000億淨買 穩定幣概念生科新消費股成新寵
金管局：銀行對AI網絡安全技能需求增
金管局：銀行對AI網絡安全技能需求增
Colt擬推快速跨雲端連接 迎虛幣界需求
Colt擬推快速跨雲端連接 迎虛幣界需求
證監：穩定幣掀炒作風潮 詐騙風險恐增
證監：穩定幣掀炒作風潮 詐騙風險恐增
貝萊德：美GDP增長料加快 股債重新部署
貝萊德：美GDP增長料加快 股債重新部署
多元資產基金滿足退休規劃需求
多元資產基金滿足退休規劃需求
瑞銀資產管理桂林：去美元化 利境內人幣債市
瑞銀資產管理桂林：去美元化 利境內人幣債市
樂舒適平價策略攻非洲奏效
樂舒適平價策略攻非洲奏效
小米次季經調整純利料升66% 大行對前景分歧 摩通憂手機業務放緩
小米次季經調整純利料升66% 大行對前景分歧 摩通憂手機業務放緩
萬方家辦：港監管成熟 具條件拓家辦
萬方家辦：港監管成熟 具條件拓家辦
陳茂波：穩步推進建大宗商品生態圈
陳茂波：穩步推進建大宗商品生態圈
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：北水追捧 騰訊call 29551
金子：北水追捧 騰訊call 29551
楊智佳：內地軟件類消費增 騰訊勝阿里
楊智佳：內地軟件類消費增 騰訊勝阿里
伍禮賢：友邦料延續較佳增長勢頭
伍禮賢：友邦料延續較佳增長勢頭
涂國彬：金價徘徊 反證9月減息非篤定
涂國彬：金價徘徊 反證9月減息非篤定
鍾慧欣：全球股市短期料整固 為年底升市準備
鍾慧欣：全球股市短期料整固 為年底升市準備
袁國守：大灣區二三事
袁國守：大灣區二三事
簡慧敏：永遠在路上的反詐騙工作
簡慧敏：永遠在路上的反詐騙工作
《幫你格價》：揀家傭保險 勿忽略醫療意外保障
《幫你格價》：揀家傭保險 勿忽略醫療意外保障
葉創成：工行盈利冠中企 增長料續放緩
葉創成：工行盈利冠中企 增長料續放緩
陳正犖：澳元64美仙為關鍵支持
陳正犖：澳元64美仙為關鍵支持
許健生：AI時代下的傳統媒體行業
許健生：AI時代下的傳統媒體行業
袁國守：Jackson Hole周五召開受關注
袁國守：Jackson Hole周五召開受關注
林少陽：美股短期有望加速攀升
林少陽：美股短期有望加速攀升
技術取勝：聯通處50周線之上
技術取勝：聯通處50周線之上
李聲揚：長和海外多元業務回報佳
李聲揚：長和海外多元業務回報佳
蔡金強：中國第三城：成都崛起
蔡金強：中國第三城：成都崛起
艾雲豪：對賭協議屬資本陷阱與鬥智賭局
艾雲豪：對賭協議屬資本陷阱與鬥智賭局
劉思明：AI機械人概念續熱炒
劉思明：AI機械人概念續熱炒
瑞銀認股證：績後博反彈 網易購17432
瑞銀認股證：績後博反彈 網易購17432
摩根大通亞洲：憧憬業績染藍 泡泡瑪特牛65590
摩根大通亞洲：憧憬業績染藍 泡泡瑪特牛65590
周顯：港住宅平均樓齡日益提高
周顯：港住宅平均樓齡日益提高
王弼：學徒制是人類最有效教育制度
王弼：學徒制是人類最有效教育制度
曾淵滄：投資為養老 短炒比例勿逾10%
曾淵滄：投資為養老 短炒比例勿逾10%
湯文亮：香港銀行會否爆煲？
湯文亮：香港銀行會否爆煲？
陳永傑：租金勁升 轉租為買
陳永傑：租金勁升 轉租為買
廖偉強：九大因素助樓市步入上升軌
廖偉強：九大因素助樓市步入上升軌
布少明：資金充裕 樓市看俏
布少明：資金充裕 樓市看俏
王品弟：冀《施政報告》助置業
王品弟：冀《施政報告》助置業
一手本月成交破千宗 信置盤佔三成 鐵路盤凱柏峰柏瓏系列今月共累售340伙
一手本月成交破千宗 信置盤佔三成 鐵路盤凱柏峰柏瓏系列今月共累售340伙
Blue Coast II兩日獲3000組客參觀現樓
Blue Coast II兩日獲3000組客參觀現樓
瑧樺開放式戶獲1.4萬承租 呎租69元
瑧樺開放式戶獲1.4萬承租 呎租69元
羅守輝等沽尖沙嘴乙廈單位料蝕26%
羅守輝等沽尖沙嘴乙廈單位料蝕26%
上源兩房售463萬 一手業主蝕近三成
上源兩房售463萬 一手業主蝕近三成
天璽‧天屆現樓 高層望維港
天璽‧天屆現樓 高層望維港
領都交投不俗 呎價企穩1萬
領都交投不俗 呎價企穩1萬
微退休興起 採「退休配置路徑」
微退休興起 採「退休配置路徑」