楊智佳：環球股市估值破頂料非難事

技術走勢方面，標普500指數目前或形成14天RSI雙頂背馳（見圖），尚未確認頂背馳技術走勢即將觸發新一輪深度調整，若以潛在消息觀察，上述的9月初就業數據直至9月18日聯儲局議息期間，是相對高危的時段。

不少投資者擔憂環球股市估值高昂，面對見頂下跌的風險。目前標普500指數歷史市盈率升至30倍，撇除盈利大跌後的2009年金融海嘯及2020年疫情停擺、令企業盈利大跌導致市盈率急升的階段，目前美股正處於正常經營環境下的估值高位。至於標普500指數預測市盈率23倍，亦較正常環境的預測市盈率高位24倍只低5%。若然相信股市歷史高估值便屬於頂部，上望空間便有限。

小心標指或現雙頂背馳

至於歐洲股市方面，法國、德國及英國的MSCI指數市盈率介乎18.6倍至19.4倍，亦是偏高的水平，相比200天移動平均線高出10%至14%。估值高位又是否代表股市見頂？未來全球進入AI時代，以往的PE能否作為未來PE的參考，或許參考價值不會太高。

微軟CEO：經濟或年增10％

18世紀工業革命前直至現在，全球經濟其實是呈拋物線上升，每當投資者認為經濟基數已高，增長將會放緩之際，最終往往能夠加快增速，經歷電腦革命過後，未來進入人工智能革命。未來10年，大家會看見各方面的人工智能逐步成熟，以至量子電腦及能源科技等等，出現重大突破。微軟（美：MSFT）行政總裁納德拉（Satya Nadella）數個月前接受傳媒訪問時曾隱約提及，未來全球經濟或出現一段時期的年增長10%。年增長10%是什麼概念？大約是2003年至2007年中國經濟增長的速度，而當年中國股市正進入歷史級別的上升周期。

當然，10%經濟年增長聽上來是一個誇張的數字，不過，即使打個折扣，未來亦有望順應近代歷史的趨勢，進入歷史上經濟增速最快的階段，假若這項條件成立，環球股市市盈率便有條件破頂，不應以過去的估值周期來限制我們的想像。至少，股市價格是集體意志聚集而成，假若這成為投資者的主流想法，投資者自然會將想法轉化於股價之上。換言之，環球股市於未來創下近代歷史最貴估值，其實沒有想像般難。

憧憬Nvidia業績或帶動美股

未來一周，踏入美股業績期的尾聲，配合美股欠缺重點數據，美股短線升速減慢是預料之中。觀乎剛過去季度美股業績相當不錯，經過小調整後，美股8月下半月承接良好趨勢續升的機會偏高，加上8月最後一周迎來Nvidia（美：NVDA）業績，期待值上升或許能帶動美股未來一至兩周上漲。

