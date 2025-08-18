萬方家辦：港監管成熟 具條件拓家辦

冀家辦佔處理傳承比例20%

他稱：「香港是國際金融中心，亦是全球其中一個最大的資本市場，擁有基建、人才及法治，亦有成熟監管機制，因此具備條件可讓家辦發展起來。」他認為，香港罕有地結合世界級都市、世界級交通及山野海灘風光，更可在短至3至4小時內飛赴周邊城市，是其他發展家辦的世界級城市無法比擬。有見目前在港處理代際傳承的比例，傳統銀行佔比最少達95%，他料家辦行業經過未來10年發展後，攤佔份額有望增至20%。

有別於北美家族將財富交由一家銀行戶口處理，周浩政稱，亞洲家族相對偏好分散在不同地區開設私人銀行戶口，致往往由最新設立戶口的私人銀行家去處理其他私銀戶口事宜。他說：「在這個情况下，家辦可發揮角色給予意見及協調。」同時因應家族在投資之外，還要做好管治、規劃，以至因應第二、三代分佈不同地區生活，需顧及稅務安排，家辦更可幫助客戶跟進問題及解決。萬方已設有App幫助家族成員聯繫，並可以借助人工智能實現跨地區管理。

在家辦處理的一眾領域中，周浩政認為，投資是最易處理。相對私人銀行只偏向銷售自家財富產品，萬方可接觸到30家銀行或金融機構的產品和服務，因此可發揮獨立財務顧問功能，並幫助家族投資分散到不同地區、行業及產品，減低承受下行壓力，最終將所賺回饋社會。尤其新一代傳承人着重捐獻、行善，家辦便協助搞好家族管治，將資金捐獻到適合地方。

隨着超高端高淨值家族陸續傳承到第二、三代，周浩政相信，愈來愈需要找獨立財務顧問協助。萬方本身更在現有約200人團隊之外，找來港大合作，並於今年夏季錄取約10個大學實習生，以及聯同家族的第二、三代來幫手，藉此培育生力軍。由於家族傳承人愈來愈年輕，他們亦着手推動由年輕同事給予輔導，好讓從業員學習與家族年輕新一代溝通，冀提供更佳服務。