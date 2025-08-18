明報新聞網
經濟

小米次季經調整純利料升66% 大行對前景分歧 摩通憂手機業務放緩

【明報專訊】本周續為港股科技股放榜高峰期。近年因造車冒起的小米（1810）續為市場焦點，不過主流大行對該公司前景意見分歧，其中摩根大通稱，小米過去一個月表現跑輸大市，股價累跌10%，相信是由於市場對下半年智能手機及物聯網等核心業務盈利放緩感到憂慮，並維持「中性」評級，目標價60元。中信里昂則認為，小米YU7上市後訂單量已突破25萬輛，而隨着平均售價提升及規模效應顯現，該公司的電動車業務毛利率有望持續改善，預計該業務將於今年第三季實現收支平衡，故對小米重申「跑贏大市」評級，目標價69元。

明報記者 楊括

目前市場對小米次季業績預期為收入按年增29.7%至1153.11億元人民幣、經調整純利升65.6%至102.27億元人民幣（見表1）。綜合大行分析，相信投資者將較關注小米管理層對旗下智能手機出貨量及毛利率的最新指引、第二座電動汽車工廠的建設進展及產能計劃等。

快手經調整料多賺8% 瑞銀看好

談及該公司智能手機業務時，摩通料今年相關收入只按年增長5%，物聯網業務收入則將增36%。該行還表示，小米電動車交付量自今年3月以來每月可達約3萬輛，新車型YU7需求仍然強勁。摩通將該公司列入「正面催化觀察」名單，預期電動車交付數據將於未來數月回升，預料今年第四季可增長至每月交付4萬輛，或推動該公司股價在未來3至4個月內上漲15%至20%。該行維持小米的「中性」評級及目標價60元（見表2）。

至於早前傳自營電商、與美團（3690）開展佈局外賣業務的快手（1024），上周二（12日）股價曾疑似因此急挫一成。目前市場對其次季業績預期為收入按年增11%至344.53億元人民幣、經調整純利升8%至50.65億元人民幣。瑞銀於快手股價大跌後發表報告，直言市場誤讀快手與美團合作的消息，相信雙方此次合作乃是快手向美團擴大開放其生態圈及流量，可為快手帶來額外廣告需求，同時快手不會直接參與外賣業務，故對快手是利好。該行重申對快手的「買入」評級，目標價95.37元，為主要大行中最高。

此外，百度（9888）上月迎來搜索業務10年來最大改版。目前市場對其次季業績預期為收入按年減3%至327.41億元人民幣、經調整純利降38%至45.43億元人民幣。其中高盛指出，考慮到百度的廣告增長疲弱及AI搜索變現能力目前仍較有限，將對該公司2025至2027年收入預測分別調降3%、4%及3%，純利預測則分別調降14%、8%及6%。同時由於收入增長預料放緩，該行預測百度未來兩季利潤率均將受壓。具體業務上，該行認為百度雲業務擁強勁AI需求及訂閱模式，預測次季百度相關收入將按年升25%。同時，該公司旗下「蘿蔔快跑」自動駕駛業務正快速擴張全球車隊規模，相信隨着其規模逐漸擴大及開始盈利，預計市場將重新評估該業務的價值。基於上述考慮，該行將百度目標價從94元下調至91元，維持「買入」評級。

