樂舒適平價策略攻非洲奏效

按弗若斯特沙利文資料，按去年銷量計，樂舒適於非洲嬰兒紙尿褲和衛生巾市場均排名第一，市佔率分別為20.3%及15.6%；按收入計則為排名第二，市場份額分別為17.2%及11.9%。去年集團嬰兒紙尿褲及衛生巾的銷量分別達到41.23億片及16.34億片，自2022年起分別以17.3%及30.6%的複合年增長率快速增長。

樂舒適產銷嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲（褲型紙尿褲、有彈性腰圍，可以直接穿脫）、衛生巾及濕巾，旗下品牌包括Softcare、Veesper、Maya、Cuettie及Clincleer。東非的肯尼亞、西非的加納為集團兩大主要市場，佔去年銷售的19.1%及14.3%。非洲以外，集團亦有約3%收入來自拉丁美洲，主要是秘魯，以及去年才開始錄得少數收入的薩爾瓦多；並有少數收入來自中亞的哈薩克斯坦。

樂舒適於非洲8個不同國家（包括加納、肯尼亞、塞內加爾、坦桑尼亞、贊比亞、喀麥隆、烏干達及貝寧）擁有8家生產工廠，合共51條生產線，用於製造嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲、衛生巾及/或濕巾。與其銷售規模成正比關係，其加納及肯尼亞廠房生產線分別達15及13條，屬規模最大。所有生產工廠均已取得ISO 9001（品質管理體系）及ISO 14001（環境管理體系）認證。產能利用率方面，按產品分類今年首4個月，嬰兒紙尿褲產線利用率為67.2%，嬰兒拉拉褲則高達87%。至於相對較新的濕巾產能利用率於往績期間保持較低水平，大抵介乎21.7%（今年首4個月）至28.3%（2022年）左右。濕巾產能利用率較低，樂舒適解釋主要是2022年至今年4月底分期建造了合共6條新產線有關，又指即使利用率較低，但從長遠角度看，相比將生產濕巾於國與國之間運送，建立本地化產線更具成本效益。

銷售嬰兒紙尿褲 市場具增長空間

另樂舒適指拓展至新市場時採用「先貿後工」的業務拓展策略。在拉丁美洲及中亞建立本地生產工廠前，已委聘中國的OEM供應商製造其部分品牌產品。銷售方面，樂舒適的銷售網絡遍及非洲、拉美和中亞30多個國家，截至今年4月底，在12個國家設立18個銷售分支機構，以及涵蓋合計超過2800家批發商、經銷商和其他零售商的銷售網絡。

論非洲市場，其人口結構相對歐美亞三大洲，增長較快亦較年輕。按臨時招股文件資料，2020年至2024年非洲新生兒數量複合年增長率為1.8%，位列全球各洲之首，20歲下人口佔比超過五成。至於產品市場滲透率方面，去年非洲的嬰兒紙尿褲及嬰兒拉拉褲市場滲透率約兩成，低於歐洲、北美和中國城市介乎70%至86%的滲透率，另外非洲的衛生巾市場滲透率約為三成，亦低於上述區域介乎86%至92%的滲透率。市場增長空間相對有憧憬，實際上，據世界銀行及弗若斯特沙特文的資料預測，2025年至2029年嬰兒紙尿褲市場規模於東非的的複合年增長率為9%，其後依次為中非的7.9%、北非的7.2%、西非的6.5%及南非的5.2%，論增速，雖難以和新經濟產物服務動輒達雙位數媲美，但形容是穩定增長應錯不了。

當然「瘦田無人耕、耕開有人爭」，非洲嬰兒紙尿褲市場結構相當集中，論去年銷量，首五大市場參與者市佔率達61.2%，排首位的樂舒適的市佔率20.3%；排名第二的寶潔（美：PG）市佔率為17.4%；第三為土耳其企業Hayat Kimya，市佔率為9%；但按去年收入計算，寶潔和樂舒適的市場排名及市佔率則「完美互調」，寶潔排第一，市佔率20.7%、樂舒適排第二，市佔率17.2%。樂舒適與寶潔可謂非洲嬰兒紙尿褲市場的「一時瑜亮」，鬥得難分難解。而樂舒適作為競爭的「利器」，便是以價格取勝、強調性價比。根據臨時招股資料，樂舒適產主要產品市場定位分佈為中高檔、中端及大眾市場，嬰兒紙尿褲主要產品的零售價格範圍介乎每片9美分至20美分；至於寶潔的產品定位為高端及中高檔，零售價範圍每片介乎18美仙至25美仙，可見以最低價端範圍計算，寶潔產品零售價可較樂舒適高出一倍。

從往績看，樂舒適的平價策略於爭取市場份額頗為見效，且從毛利率水平看亦相對穩定。不過不難看出，去年集團盈收增速顯著放緩，收入增速由2023年的28%大幅回落至去年的10%；同期盈利增速亦由2.6倍回落至46%，再至今年首4個月進一步回落至一成左右。惟另邊廂，集團於銷售及分銷開支增長其實高於收入增速，或意味以市場推銷去推動收入攀升的「效率」有所下降。

快速消費股港估值較A股折讓大

港股近期氣勢轉盛，樂舒適同行諸如恒安國際（1044）上周股價便正處今年高位，不過市盈率才11.35倍。事實上快速消費品類股份於本港估值一直較A股有大幅折讓，如舒寶國際（2569）歷史市盈率亦只約20倍；反之A股同業如中順潔柔（深：002511）歷史市盈率高達135倍、潔雅股份（深：301108）更高達152倍。看來樂舒適進軍本港資本市場，定價也要相對保守才見吸引力，至少和近期的生物醫藥股份相比的話，樂舒適最終掛牌股價的上望空間憧憬可能亦較少。

