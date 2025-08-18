瑞銀資產管理桂林：去美元化 利境內人幣債市

桂林指出，中國境內人民幣的債券市場目前規模達25萬億美元，已經是全世界第二大的債券市場，僅次於美國，大致可分為「利率債」及「信用債」，當中「利率債」主要包括中央政府、地方政府及三大政策性銀行發行的債券，「信用債」則包括公司發行的債券、銀行發行的「大額存單」（Negotiable Certificate of Deposit，NCD）及近年新興的資產抵押證券（Asset-backed securities，ABS）。

境內人幣債與美英瑞日債相關性低

瑞銀從2018年開始便投資境內的人民幣債券市場，當時該市場對外資開放不久，瑞銀便成立了第一隻人民幣債券市場的基金，幫助境外投資者（特別是歐洲的投資者）投資到中國境內的債券市場。

桂林表示，中國境內人民幣的債券和美國、英國、瑞士及日本的債券相關性是非常低，故此如果全球投資者在組合裏面加入中國境內人民幣債券的話，可望降低整個投資組合的波動。

每月貿盈近千億美元 利人幣匯價

對於外資來說，投資中國境內人民幣債券，其中一個風險是人民幣貶值，就此桂林分析，在全球比較大經濟體中，中國是極少數長期有貿易順差的，近月中國每個月便有接近1000億美元的貿易順差，加上外匯儲備現時超過3萬億美元，上述基本面是人民幣匯率非常強的支援因素。他續說，今年以來因為美國關稅政策對美國以至全球經濟帶來不確定性，國際投資者開始考慮對全球非美元資產增加配置，當中也包括人民幣的資產，境內人民幣債券是很自然的選擇方向。

桂林總結：「去美元化的趨勢，我認為對未來人民幣債券市場、對人民幣的匯率，也是非常好的支援因素。」《Money Monday》翻查彭博數據，在岸人民幣兌美元今年以來上升約1.6%（見圖）。

[封面故事]