多元資產基金滿足退休規劃需求

貝萊德早前宣布推出「貝萊德財富領航基金」系列以滿足本港零售投資者多元化的退休規劃需求，重點是配合個人投資目標，提供全球多元資產投資選擇。「貝萊德財富領航基金」系列涵蓋3項退休解決方案：「貝萊德財富領航增長基金」、「貝萊德財富領航增長與收益基金」及「貝萊德財富領航收益基金」。每隻基金圍繞不同風險配置而設，可望助投資者靈活應對人生各階段的退休規劃，在收益與財富增長之間取得相應的平衡。

投資除控制風險 也追求入息增長

Christofel表示：「在目前波動及不確定的環境中，投資者需要尋找解決方案，當中，不止要控制風險，也要提供入息、增長及韌性，故此多元資產策略可以作為構建投資組合的核心，原因是此策略可以投資於全球不同資產，若成功因應市場環境變化作出適當配置的話，可以得益於不同資產價格變化所帶來的好處。」

至於投資於多元資產基金如何幫助港人退休規劃，Christofel認為，由於每個人的情况均不同，例如有不同的投資目標、時間限制、收入需要及風險承受能力等，故此沒有一個退休規劃可以解決所有人的問題，故此貝萊德便強調投資組合進展（portfolio progression）——能夠隨着時間的推移就個人因素作出適當資產配置（the ability to personalize asset allocation over time）的重要。

人生初階重資本增值 近退休求穩定

Christofel表示：「投資者在人生旅程初期可能會採取比較重視資本增值的策略，跟着慢慢改變，至接近退休便會採取比較重視穩定收益的策略。重要的是，上述投資路徑是可以改變的，視乎個人情况的變化。多元資產投資策略料可滿足上述需求，提供一個框架予投資者在人生不同階段分散投資。」

