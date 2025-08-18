Colt擬推快速跨雲端連接 迎虛幣界需求

港星日市場料需求大

Colt過往曾經為港交所（0388）領航星高速交易平台的創始成員之一，亦曾聯同電訊盈科（0008）嘗試做概念認證，探索開發國際電訊業界的支付結算平台，因此其在港運作覆蓋甚廣。因應現時虛幣業界多在雲端運作，Wesley Elder指出，業界對低時延（low latency）、連繫性並且快速接合市場的需求持續增加。他認為經營商可經傳統互聯網連繫，但是問題在傳送速度慢，因此會產生不可預期性；另亦可使用以骨幹網運作的低時延AWS BB（亞馬遜雲端運算服務，下稱AWS）運作，但是採用路徑未必經過優化，導致影響速度。今次他們運用其本身超低時延的專屬雲端連接（DCA）技術，讓用戶透過其高頻寬，以超低時延的環境下取得門徑接入雲端，冀藉此為業界提供更多選擇。

為配合新服務，他說，Colt的DCA技術已涵蓋約275個網絡連接點，並連接全球逾80個交易所及平台，預期新服務推出可滿足業界數據在不同地點及雲端持續高速流動所需，亦方便用戶擴充，更毋須投入太多額外新設備或設施。Colt此前着手在香港、新加坡及日本測試新服務，他說，速度比AWS原生核心網絡平均低15%至25%的時延，虛擬貨幣業界試用後反應不俗。Colt擬自9月起推出新服務，他預期港、星、日市場有很大需求。

由於Colt今次推出的新服務是在高頻寬上運行，理論上不限於特定行業用家，不過很明顯要7天乘以24小時運作，並要求運行快速，相信有更大預算的虛擬貨幣業界需求最為殷切。Ｗesley Elder說，將來因應市場需求，向無線領域及更快速接入服務的方向埋手去開發新方案。