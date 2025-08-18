金管局：銀行對AI網絡安全技能需求增

從業員面貌或迎大改變

金管局提出「ASCEND」行動計劃，當中的「E」包括評估並更新ECF（Evaluate the Enhanced Competency Framework for Updates）。ECF為推動銀行業的人才培訓及發展而推出，涵蓋10個專業工作領域，包括金融科技及財富管理等。金管局助理總裁（銀行政策部）陳羿表示，現具有公信力的銀行從業員ECF培訓課程，已推出一段時間，或有檢討空間。

最新研究有147間銀行參與調查，有93%受訪銀行認為人工智能（AI）相關技能，另分別有77%及61%受訪銀行認為「數據技能」及「網絡安全」，為未來5年三大科技和數據的技能需求。陳羿表示，5年前的研究較多受訪銀行表示於程式編碼（coding）及軟件相關應用的科技有技能需求，是次研究則較多銀行反映於AI方面拓展，以及其相關的數據管理和數碼安全有技能需求。

對於未來5年本港銀行業的展望一項中，有57%受訪銀行認為「樂觀」，另分別有32%及11%受訪銀行，對未來5年發展為「中性」和「有挑戰」。

金管局公布，第二季末的銀行特定分類貸款比率（NPL）為1.97%，與3月底相若，阮國恒提到近期NPL的上升，部分原因為於過去一段長時間，作為計算NPL分母的本港銀行總貸款下跌。至於對於近期匯控（0005）於本港商業房地產撥備引起話題，阮國恒表示，相關撥備成本與經濟周期掛鈎，當經濟周期向下時，預期信貸損失（ECL）則會增加，但他認為重要的是，當銀行計算所有可能承受的營運成本、並於「七除八扣」後其盈利能力仍為穩健。