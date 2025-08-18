明報新聞網
經濟

北水加碼流入 佔港股成交升至28% 今年來逾9000億淨買 穩定幣概念生科新消費股成新寵

【明報專訊】北水炒港股愈炒愈熱，6月及7月北水佔大市成交比例，分別進一步升至26.3%及27.5%，較4月及5月的21.9%及22.5%顯著增加（見圖1）。8月再下一城，於上周五（15日）創出北水單日淨流入紀錄的359億元。據本報統計7月份每個交易日滬、深港股通的十大成交，除一直受北水青睞的科網股及「中特估」外，多隻不同概念的消息股亦成為「北水新寵」，如部分穩定幣概念股、生物科技股、新消費股，以及近期萬億工程消息相關的資源、電力股。有分析認為，北水成交比例年初至今一直上升，因內地投資者認為港股「有錢賺」而一直買入。

明報記者 江陵凱

隨着北水不斷買賣科網股及「中特估」，再加上近日包括穩定幣概念股、生科股及新消費股等成為「北水新寵」，今年以來北水已淨流入9389億元，創歷史新高，超越去年淨流入8079億元的紀錄（見圖2）。

分析：港股有錢賺 吸引北水買

蓮華資產管理公司管理合伙人洪灝認為，北水成交額佔本港大市成交額比例，由年初至今一直上升，因港股「有錢賺」吸引到內地投資者買港股。他提到內地投資者為「跑贏大市」，或會做空內地A股並購入港股，令到內地A股較港股溢價幅度愈來愈小。他亦提到國泰君安（1788）獲北水熱炒，相信是與炒作穩定幣概念有關。

據本報統計，7月滬港股通或深港股通每日十大成交「榜上有名」次數最多的「北水新寵」為國泰君安，於過去7月的22天交易日中，有21天交易日均上榜（見表1），反映北水熱炒該股，但其北水持股數目增幅不算多，過去近個半月只增加4800萬股。另部分新消費股如泡泡瑪特（9992），以及其他生科股亦多次上榜。市值約100億元的「周杰倫概念股」巨星傳奇（6683），於7月份上榜7次。

北水持東方電氣中芯股份大增

至於北水於過去個半月增持較多的股份方面，由於上月西藏雅魯藏布江下游水電工程正式開工，帶動北水加倉相關的資源設備股，如東方電氣（1072）及華新水泥（6655），於北水的加持下，東方電氣於7月21日成交股數為3.89億股，相對其H股「街貨量」3.4億股，當日成交已炒逾一轉多。另東方電氣北水持股佔總發行股份數目比例，亦於近個半月間增加近11個百分點，截至上周五（反映上周三持倉），北水持有近39%東方電氣發行股份。

重磅科網藍籌股「ATMXJ」及高息內銀為首的「中特估」繼續為北水持倉的中流砥柱，多隻內銀如農行（1288）、工行（1398）、中行（3988）及郵儲行（1658）等「中特估」，北水持貨佔已發行H股至少近三成。科技股如阿里（9988）、小米（1810）、騰訊（0700）等，雖然北水持倉於過去個半月變化不大，但7月份每個交易日均佔據其北水十大成交榜（見表2）。而過去個半月北水明顯加倉較多的科網股為中芯國際（0981），期內增持1.58億股，上周三北水實際持有約25億股。

