薛偉傑：萬寧引入韓國技術AI分析皮膚

這方案在韓國獲得約2500間醫院和診所採用。此外，這方案會用一件小型裝置在微距拍攝額頭、顴骨、鼻子、下巴等4個位置的相片，加上以平板電腦拍攝整個臉孔的相片，再由AI軟件分析，同時考慮了宏觀和微觀因素。

AI軟件會分析12個指標，包括水分、毛孔、皺紋、色斑、紅印等，為皮膚評分。除與相近年齡人士比較來給予總分，還會以藍色顯示膚質最好位置，紅色顯示膚質最差位置，綠色介乎兩者之間。AI軟件亦會建議顧客可以考慮使用哪些護膚品來改善，根據它估計的適合程度來排列。最後，顧客設定密碼，以手機掃描平板電腦畫面QR Code，即可收到報告，整個過程約3分鐘。

萬寧分店提供智能健康站（1間）、體脂磅（8間）、AI皮膚分析等3種免費檢測服務，前兩者需預約，AI皮膚分析則毋須預約。另萬寧為大企業和社福機構提供血管年齡和骨質密度檢測服務，去年上門服務逾7000人次。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]