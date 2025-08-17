明報新聞網
中日韓造船業競爭激烈 促南北船「重聚」

【明報專訊】中國國有造船業「合久必分，分久必合」，26年前中國船舶總公司一分為二，誕生了中船工業（中國船舶母公司）、中船重工（中國重工母公司）。以長江為界，中船工業主力管理南方業務，稱為「南船」，生產民用產品居多；中船重工經營北方業務，稱作「北船」，偏向製造軍工用品。到2019年，東亞造船業市場競爭漸趨激烈，促使南、北船「重聚」。

1999年南、北船自中國船舶總公司分家，當時正值國務院機構改革，擬政企分離，並建立適度競爭，刺激企業發展。根據界面報道，當時五大軍工總公司全部一分為二，成為十大軍工集團。

南、北船業務頗多重疊，當時曾有憂慮，當各自拓展海外市場時會否內耗。近年全球造船業產能過剩，尤其民用船舶，為南、北船「團聚」埋下伏線，以減少內耗、去產能，聯手提升海外競爭力。

分析：為追趕對手 內地船廠需強強聯合

中國企業研究院首席研究員李錦在過去訪問曾表示，南車、北車合併為中國中車（1766）後，南北船合併已討論至少3年，其間要協調平衡。他解釋，1999年南、北船分家後，競爭能刺激市場生氣，但重組與合併後，上下游容易形成壟斷，雙方均不願意。

到2019年南、北船公布重組，李錦認為合乎世界趨勢。他提到，2019年1月韓國現代船廠收購大宇造船海洋工程公司大多數股份，締造全球最大船廠，刺激中國造船業。李錦形容，中、日、韓造船市場競爭慘烈，韓國巨無霸船廠將拋離對手，因此中國船廠也要合作，「為了追趕對手，國內船廠也需要強強聯合」。

