華兩大船廠合併 日同業仿效救亡

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、《環球時報》、《南華早報》、《日本經濟新聞》、信德海事網、澎湃新聞

據兩家船廠過往公布的方案，中國船舶將向中國重工股東發行A股，每股37.84元，換股比例為每股中國重工可換0.1339股中國船舶，交易金額涉1151.5億元。中國重工亦正準備退市，併入中國船舶。

中國船舶中國重工全球市佔近17%

中國船舶為中國船舶集團核心軍民品主業上市公司，業務以商業為主，涵蓋造船、修船、海洋工程、機電設備等。中國重工則涉及軍事較多，主力研發、設計、製造艦船，曾設計並建造中國第一艘國產航母「山東艦」。中國船舶表示，今次合併將更好地滿足海軍對先進裝備的需求。

根據Clarksons Research的新訂單數據，去年兩大船廠共佔全球市場份額近17%。據最新年度報告預料，合併後新公司總訂單將超過530艘船，總載重噸逾5400萬噸，有望榮登全球首位，年收入約180億美元（約1290億元人民幣）（圖1）。

WSJ：合併後藉規模效應降成本

《華爾街日報》指出，兩家船廠均屬央企中國船舶集團旗下，但在船舶製造、維修等業務重疊不少，有同業競爭問題，合併後新公司可藉規模效應降低成本，並應對美國總統特朗普政策所引發的行業動盪。該報提到，現時中國政府正試圖整合敏感行業的國有主導企業，尤其與軍方有關的企業。

擔任中國船舶獨立財務顧問的中信証券指出，今次交易為A股史上最大型的獲批合併個案，以「海洋強國戰略」為綱領，響應政府推動「海洋經濟高質量發展」。該行預料，合併後中國船舶將資產、收入、手頭訂單數目等均有望跑贏全球，晉身世界一流造船業上市公司。

中信期貨研究所工業與周期組主管武嘉璐認為，隨着航運業要致力減碳，改用潔淨能源，全球船舶已進入更新與升級的階段，故現時船廠迎來需求增長。武嘉璐補充，隨着需求增長，加上中資船廠致力趕上主要對手韓國，今次合併可加強中國優勢。

分析：航運業減碳 新船需求增

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分析師Matthew Funaiole認為，今次合併是中國主導全球造船業的長期征途中的里程碑，將加強中國政府執行軍民融合戰略的能力。CSIS曾警告，中國有可能藉軍民兩用造船廠採購艦船，這類造船廠與中國軍工企業有「深厚聯繫」，呼籲盟國評估相關風險。據聯合國資料，去年中國製船舶佔全球新船總噸位約55%（圖2），美國製船舶同樣比例則低於0.05%。據美國海軍數據，中國造船能力達美國232倍。

面對新形勢，整合船廠的不止中國，日本造船業亦有意搶攻市場。檜垣幸人6月就任日本造船工業會會長時揚言，為守護日本經濟及供應鏈，日本目標2030年內將相關市場份額從約9%追上至至少20%，否則將被世界遺棄。

日造船業：目標5年內市佔至少20%

1990年代日本船廠風光一時，日本造船量約佔全球總產量四成，後來中國、韓國船廠靠低成本蠶食市場，日本如今跌至約一成份額。檜垣幸人稱，日本造船工業會正在「全日本（All Japan）」戰略下團結日本船舶公司，聯手對抗中、韓兩國。由檜垣幸人擔任主席、日本最大船廠今治造船6月時亦宣布，增持第二大船廠日本海洋聯合股份，持股比例由30%倍升至60%，一躍成為大股東。他補充，為了日本造船及以「全日本」理念，希望將方向對齊，故將日本海洋聯合納為附屬公司，「我們不打算守勢，而是希望兩家公司攜手轉入攻勢」。美、日兩國合作造船亦受市場關注，檜垣幸人表示，希望先專注在擴大自身的建造量。

據日本國土交通省數據，去年今治造船建造量為328萬總噸，居全球第六，日本海洋聯合為141萬總噸，排名第十二，兩者合計達469萬總噸，超越韓華海洋，成全球第四大造船集團，僅次於三星重工、韓國HD現代、中國船舶集團。

不過，中國船舶集團去年總建造量高達1333萬噸，韓國HD現代和三星重工各為614萬噸和561萬噸，可見日本造船業仍較中、韓兩國明顯落後。丹麥船舶金融警告，若無法獲得大量新訂單，到2027年日本船廠平均利用率或從目前的50%急降至20%，威脅工業持續性。

自民黨籲公私資本聯合投資船廠

此外，日本執政黨自民黨亦向日本首相石破茂提交造船業國家戰略提案，建議包括設立國家船塢、將船體列為關鍵產品、呼籲公共與私人資本聯合投資船廠現代化等，目標2030年將日本船舶建造量翻倍，重返全球市場主導地位。自民黨呼籲，為國家安全故，政府應重金補貼本土船廠，包括一個67億美元的公私合營基金，「現在若不行動，日本就可能如歐洲和美國般，徹底失去自己的造船業。」

[企業地球村]