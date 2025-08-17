明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

OpenAI估值或達5000億美元超SpaceX

【明報專訊】彭博引述消息人士稱，OpenAI現有及前任員工計劃向投資者出售60億美元持股，估值將以5000億美元計算，一旦完成將使OpenAI估值超越馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX的4000億美元，成為全球估值最高的私人公司。

股份據報售予軟銀等機構投資者

報道指出，有關舊股計劃售予軟銀集團、Thrive Capital和Dragoneer投資集團等機構投資者，目前處於初步階段，最終售股規模仍然存在變數，在OpenAI工作最少兩年的現有及前任員工都可以參與售股。除了上述交易外，軟銀最近曾以3000億美元的估值，完成向OpenAI員工收購10億美元股份。

容許員工出售舊股並協助找尋買家，為人工智能初創企業挽留頂尖人才的重要策略，因為初創企業未上市前，員工較難將股份變現。其他競爭對手利用高薪爭奪人才，例如Meta（美：META）早前挖走最少4名OpenAI關鍵研究員，包括有份創建ChatGPT的趙勝佳，接掌「超級智能實驗室」首席科學家職位。

此外，OpenAI行政總裁Sam Altman表示，未來希望投入數萬億美元，用於開發和運行人工智能服務所需的基礎設施建設，例如數據中心。該行正在設計一種新型金融工具，用於融資和算力，「世界上現在還沒人想到」。被問及人工智能初創Perplexity提出以345億美元收購Google的Chrome瀏覽器時，Altman稱OpenAI也應「考慮一下」。

相關字詞﹕估值 軟銀集團

上 / 下一篇新聞