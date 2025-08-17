OpenAI估值或達5000億美元超SpaceX

股份據報售予軟銀等機構投資者

報道指出，有關舊股計劃售予軟銀集團、Thrive Capital和Dragoneer投資集團等機構投資者，目前處於初步階段，最終售股規模仍然存在變數，在OpenAI工作最少兩年的現有及前任員工都可以參與售股。除了上述交易外，軟銀最近曾以3000億美元的估值，完成向OpenAI員工收購10億美元股份。

容許員工出售舊股並協助找尋買家，為人工智能初創企業挽留頂尖人才的重要策略，因為初創企業未上市前，員工較難將股份變現。其他競爭對手利用高薪爭奪人才，例如Meta（美：META）早前挖走最少4名OpenAI關鍵研究員，包括有份創建ChatGPT的趙勝佳，接掌「超級智能實驗室」首席科學家職位。

此外，OpenAI行政總裁Sam Altman表示，未來希望投入數萬億美元，用於開發和運行人工智能服務所需的基礎設施建設，例如數據中心。該行正在設計一種新型金融工具，用於融資和算力，「世界上現在還沒人想到」。被問及人工智能初創Perplexity提出以345億美元收購Google的Chrome瀏覽器時，Altman稱OpenAI也應「考慮一下」。