京東：App設佳寶自營店 引入自家品牌商品

提供配送上門服務

柴艷稱，將通過京東自身的供應鏈，接入到佳寶超市在港的線下場景，進一步豐富香港零售市場的商品供給和消費提升，計劃建立內地集採供應鏈至香港的通路，透過網上開設佳寳食品京東香港自營店，提供京東物流配送上門服務。她指出，佳寶超市已銷售京東自有品牌產品，初期涵蓋新鮮蔬果、糧油雜貨及肉禽蛋奶等，商品價格降低20%，其中包括自有品牌京鮮舫的啤酒、七群100%純果汁和無糖茶飲等。

林曉毅：與京東合作似「嫁女」

佳寶創辦人、京東創新零售佳寶業務部負責人林曉毅形容，與京東合作似「嫁女」，對此既開心又期待。他指出，佳寶在港有超過90間分店，其「價廉物美」的宗旨與京東「又好又便宜」的理念脗合，因而促成今次合作。他表示，藉京東可以透過產地直採與冷鏈，縮短運送時間，而且優化供應鏈，包括不經分銷商，進一步可以降低成本，把優惠直接回饋給消費者。他又稱，京東信任本地團隊，未來會保留佳寳的本地化管理，並為員工提供更多培訓。