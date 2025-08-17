明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

京東：App設佳寶自營店 引入自家品牌商品

【明報專訊】京東（9618）上周完成收購本地超市佳寶，京東創新零售供應鏈運營部負責人柴艷表示，完成收購後將推進佳寶線上線下一體化，包括在京東應用程式香港站點開設佳寶食品京東香港自營店，同時引入京東自有品牌產品，目前已有數十款作銷售，預計到年底，將引入近百款京東自有品牌商品和生鮮商品到佳寳超市。

提供配送上門服務

柴艷稱，將通過京東自身的供應鏈，接入到佳寶超市在港的線下場景，進一步豐富香港零售市場的商品供給和消費提升，計劃建立內地集採供應鏈至香港的通路，透過網上開設佳寳食品京東香港自營店，提供京東物流配送上門服務。她指出，佳寶超市已銷售京東自有品牌產品，初期涵蓋新鮮蔬果、糧油雜貨及肉禽蛋奶等，商品價格降低20%，其中包括自有品牌京鮮舫的啤酒、七群100%純果汁和無糖茶飲等。

林曉毅：與京東合作似「嫁女」

佳寶創辦人、京東創新零售佳寶業務部負責人林曉毅形容，與京東合作似「嫁女」，對此既開心又期待。他指出，佳寶在港有超過90間分店，其「價廉物美」的宗旨與京東「又好又便宜」的理念脗合，因而促成今次合作。他表示，藉京東可以透過產地直採與冷鏈，縮短運送時間，而且優化供應鏈，包括不經分銷商，進一步可以降低成本，把優惠直接回饋給消費者。他又稱，京東信任本地團隊，未來會保留佳寳的本地化管理，並為員工提供更多培訓。

相關字詞﹕自有品牌 佳寶超市 京東

上 / 下一篇新聞