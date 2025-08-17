明報新聞網
經濟

美眾議員要求調查 渣打倫敦股價挫7%

【明報專訊】美國共和黨眾議員Elise Stefanik上周五在社交媒體發文，指控渣打（2888）曾向已知恐怖分子支付至少96億美元（約751億港元），並稱中國使用渣打購買被受制裁的伊朗石油，已向司法部長邦迪發信要求調查。消息導致渣打在倫敦收市前一度急挫8.67%，收市報1305.5便士，跌7.21%，折合138.42港元，較港股低收6.09%。渣打發聲明稱指控沒根據，已多次被美國法院駁回。

渣打：指控沒根據 美法院多次駁回

Elise Stefanik在信中指出，相關非法交易未在渣打與美國司法當局達成的延後起訴協議、所要求進行的監察報告中披露，若周二（19日）不採取行動，整宗案件便會到期完結。她又稱，2024年紐約州總檢察長Letitia James曾聽取相關專家匯報，但沒有採取行動，並核准銀行年度牌照，質疑Letitia James是否對非法支付知情，並與拜登政府協同無視相關交易。由於事件產生即時國家安全風險，她要求司法部指派特別檢察官，調查與渣打相關一切事項。

渣打發出聲明，稱相關指控包括96億美元非法交易完全虛構，相關案件過去已多次被美國法院駁回，相信在日後上訴亦會繼續駁回。該行會全力配合任何相關當局，以確保當局了解相關指控毫無根據。據渣打過去聲明，相關案件早自2012年由一家貿易公司提出惟未能索賠，至2018年美國當局曾就案件提控，但曾被多次駁回，最近一次是在去年11月判決。

彭博行業研究認為，Elise Stefanik此舉似為政治舉動，報復Letitia James曾起訴尚未再次當選總統的特朗普。早在特朗普首個任期，美國司法部已調查指控，認定毫無根據，認為渣打在美國面臨訴訟的風險有限。

相關字詞﹕洗錢 渣打 制裁 國家安全 伊朗 特朗普

