經濟
香港地產

DOUBLE COAST I加推37伙

【明報專訊】新盤交投持續活躍，昨日一手市場錄逾30宗成交，其中啟德再成為一手主戰場，中海外（0688）日前推售全新盤啟德跑道區維港．灣畔之際，由會德豐牽頭發展的DOUBLE COAST I，昨日突加推價單5號共37伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，加推37伙是盡推此期所有1房及開放式單位，包括16個開放式、18個一房、3個兩房，實用265至440方呎，折實售價由459.2萬至884.4萬元，折實呎價由16,183至20,100元，折實均價17,852元。以折實金額計，全數單位低於900萬元，當中有16個單位更低於500萬元，市值約2.03億元。黃續稱，DOUBLE COAST I自今年2月底財案公布後共售出82伙，套現逾6.3億元。

整批折實均呎17852元

同位於啟德跑道區的維港‧灣畔，昨日以招標售出1伙，為第1A期迎海門第1A座19樓B室，實用818方呎，3房1套加工作間連洗手間間隔，成交金額2701.8萬元，實呎33,029元，項目第1A期及第1B期累售41伙，套現逾8.36億元。

凱柏峰系列沽14伙 吸金逾7475萬

由信置（0083）及港鐵（0066）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰系列，昨售出14伙，吸金逾7475萬元，其中最高成交呎價單位為2A座9樓A室，實用405方呎，連295方呎平台，成交價715萬元，呎價17,654元。凱柏峰系列自上月中以現樓重推後，約1個月內售出583伙，套現逾37億元；全盤累計售出1428伙，佔全盤1880伙的76%，套現逾109億元。發展商今日將以價單形式推售26伙。

另恒地（0012）營業（一）部昨售出7伙，吸金逾3890萬元，其中長沙灣Belgravia Place佔最多，共售出4伙，套現逾2266萬元。

二手市場方面，日前屯門海珠路地皮中標價超預期，刺激區內二手成交，有買家加快入市步伐。祥益地產區域董事黃慶德表示，鄰近上述地皮的南浪海灣，新錄上車客入市個案，單位為5座高層H室，屬實用524方呎兩房戶，原業主於一周前以550萬元放售，同區上車客有感樓市氣氛轉佳，加上單位價錢符合預算，即睇即買，議價後減價5萬元，以545萬元易手，實呎10,401元。原業主2010年9月以約238萬元購入，持貨快將15年，帳面獲利約307萬元或1.29倍。

