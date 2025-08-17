明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

標指上周五創新高後倒跌 全周美股三大指數續升

【明報專訊】美股持續高位徘徊，標指上周五開市曾再創6481點新高惟未能企穩，收市跌0.29%，收報6449點；納指收報21,622點，跌0.4%。受「股神」巴菲特撈底消息刺激的聯合健康（美：UNH）急升12%，推動道指上周五升0.08%，收報44,946點。總計全周，道指升1.75%，標指和納指分別升0.94%和0.8%。

股神撈底刺激聯合健康 推升道指

個股方面，英特爾（美：INTC）傳獲美國政府商討入股，刺激股價曾升7.5%，收市升2.93%，全周累升23.1%。其他重磅科技股個別發展，Meta（美：META） 升0.4%，但Nvidia（英偉達）（美：NVDA）跌0.86%，蘋果（美：AAPL）跌0.51%。

1周210億美元淨流入美股基金

EPFR數據顯示，直至上周三（13日）的一周，約有210億美元淨流入美股基金，扭轉之前一周淨贖回近280億美元。Horizon Investments首席投資官Scott Ladner稱，過去一季美股企業盈利表現良好，美國即將進入減息周期，目前美股有巨大阻力。

不過，Nationwide市場策略總監Mark Hackett認為，雖然美股年初至今已錄雙位數升幅，很多投資者仍對這輪反彈持懷疑態度。

摩根大通財富管理環球投資策略師Federico Cuevas表示，核心通脹雖升，但關稅未有導致物價飈升，預計未來數月將持續這趨勢，市場基本未受影響，從其所收集數據顯示，客戶採取忽略短期巿場「噪音」，專注於長期趨勢。

他指出，推動市場關鍵因素，包括人工智能的軟件和硬件企業盈利增長均勝預期，並上調未來業績指引，有助加強投資者信心。

相關字詞﹕科技股 人工智能 美股 英特爾 聯合健康 道指 標指

上 / 下一篇新聞