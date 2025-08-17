標指上周五創新高後倒跌 全周美股三大指數續升

股神撈底刺激聯合健康 推升道指

個股方面，英特爾（美：INTC）傳獲美國政府商討入股，刺激股價曾升7.5%，收市升2.93%，全周累升23.1%。其他重磅科技股個別發展，Meta（美：META） 升0.4%，但Nvidia（英偉達）（美：NVDA）跌0.86%，蘋果（美：AAPL）跌0.51%。

1周210億美元淨流入美股基金

EPFR數據顯示，直至上周三（13日）的一周，約有210億美元淨流入美股基金，扭轉之前一周淨贖回近280億美元。Horizon Investments首席投資官Scott Ladner稱，過去一季美股企業盈利表現良好，美國即將進入減息周期，目前美股有巨大阻力。

不過，Nationwide市場策略總監Mark Hackett認為，雖然美股年初至今已錄雙位數升幅，很多投資者仍對這輪反彈持懷疑態度。

摩根大通財富管理環球投資策略師Federico Cuevas表示，核心通脹雖升，但關稅未有導致物價飈升，預計未來數月將持續這趨勢，市場基本未受影響，從其所收集數據顯示，客戶採取忽略短期巿場「噪音」，專注於長期趨勢。

他指出，推動市場關鍵因素，包括人工智能的軟件和硬件企業盈利增長均勝預期，並上調未來業績指引，有助加強投資者信心。