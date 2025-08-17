明報新聞網
經濟

美投資級企債估值高企 利差27年低 分析：投資者趕減息前鎖定收益率

【明報專訊】美國近月就業數據疲弱、通脹符合預期，市場預期聯儲局9月減息0.25厘概率達九成，投資者開始加快投資企業債券鎖定高息，顯示美國投資級企業債券信用利差的彭博美國綜合企業債券平均期權調整利差（OAS），上周五跌至73點子（1厘等於100點子），為1998年以來低位，反映企業債券估值高企。雖然美國經濟前景面對關稅、勞工市場放緩等不明朗因素，或提高企業違約風險，但分析指投資者擔心高息環境告終，現時或是資金強勁流入債市時期。

明報記者 歐陽偉昉

信用利差為企業債與美國國債孳息率差距，反映企業違約風險，4月初美國公布「對等關稅」，市場憂慮美國經濟因關稅受損，投資級企業債利差曾升至119點子。俗稱為「垃圾債」的高收益美國企業債券OAS上周五報279點子，雖然總統特朗普7月指無意再延遲「對等關稅」後曾帶動利差上升，但現水平仍遠低於4月初最高的453點子。

2022年聯儲局為應對通脹急飈大幅加息，現時高評級企業債券的孳息率仍有5厘以上，吸引機構投資者、保險公司和養老基金投資。現時市場預期聯儲局再度減息在即，景順北美投資級信用主管Matt Brill稱，一些於2022年因大幅加息在債市受損的投資者早前仍處於觀望，但現時由於擔心鎖定高收益率的機會即將完結，現時市場有點懼怕錯失（FOMO）的情緒。

摩通料美債市連續3個月淨贖回

摩根大通報告指出，2018年聯儲局減息時，資金流入投資級債券增加，現時市場開始消化聯儲局減息預期，認為可能進入資金強勁流入時期。另一方面，企業因減息預期延後發債，摩通預期本月美國債市將連續3個月出現淨贖回，也支持投資級債券價格。

不過，信用利差在經濟有放緩迹象下收窄，資產管理公司GMO資產配置聯席主管Ben Inker認為，債市對承擔風險給予的回報不高，奇怪為何市場對於全球經濟前景充滿信心。

瑞銀預期隨着勞動市場疲弱、聯儲局減息和國債孳息率下降，企業債利差或會回升。

聯儲局主席人選Sumerlin：

減息半厘不會有太大影響

聯儲局將於9月17日公布議息結果，被視為下任聯儲局主席人選之一的經濟學家Marc Sumerlin稱，現時6個月美債孳息高於隔晚拆息，9月減息0.5厘亦不會有太大影響。

長期債息主要受經濟前景和通脹預期影響，他指出，一旦美國10年期國債孳息率在聯儲局減息後上升，就需要停止減息，因為長債影響按揭利率，而目前地產是經濟中最薄弱部分，因此不能讓長債孳息率上升。10年期國債孳息率上周五收報4.32厘，升0.73%。

相關字詞﹕減息預期 債券 債息 減息 聯儲局 關稅

