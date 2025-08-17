美投資級企債估值高企 利差27年低 分析：投資者趕減息前鎖定收益率

明報記者 歐陽偉昉

信用利差為企業債與美國國債孳息率差距，反映企業違約風險，4月初美國公布「對等關稅」，市場憂慮美國經濟因關稅受損，投資級企業債利差曾升至119點子。俗稱為「垃圾債」的高收益美國企業債券OAS上周五報279點子，雖然總統特朗普7月指無意再延遲「對等關稅」後曾帶動利差上升，但現水平仍遠低於4月初最高的453點子。

2022年聯儲局為應對通脹急飈大幅加息，現時高評級企業債券的孳息率仍有5厘以上，吸引機構投資者、保險公司和養老基金投資。現時市場預期聯儲局再度減息在即，景順北美投資級信用主管Matt Brill稱，一些於2022年因大幅加息在債市受損的投資者早前仍處於觀望，但現時由於擔心鎖定高收益率的機會即將完結，現時市場有點懼怕錯失（FOMO）的情緒。

摩通料美債市連續3個月淨贖回

摩根大通報告指出，2018年聯儲局減息時，資金流入投資級債券增加，現時市場開始消化聯儲局減息預期，認為可能進入資金強勁流入時期。另一方面，企業因減息預期延後發債，摩通預期本月美國債市將連續3個月出現淨贖回，也支持投資級債券價格。

不過，信用利差在經濟有放緩迹象下收窄，資產管理公司GMO資產配置聯席主管Ben Inker認為，債市對承擔風險給予的回報不高，奇怪為何市場對於全球經濟前景充滿信心。

瑞銀預期隨着勞動市場疲弱、聯儲局減息和國債孳息率下降，企業債利差或會回升。

聯儲局主席人選Sumerlin：

減息半厘不會有太大影響

聯儲局將於9月17日公布議息結果，被視為下任聯儲局主席人選之一的經濟學家Marc Sumerlin稱，現時6個月美債孳息高於隔晚拆息，9月減息0.5厘亦不會有太大影響。

長期債息主要受經濟前景和通脹預期影響，他指出，一旦美國10年期國債孳息率在聯儲局減息後上升，就需要停止減息，因為長債影響按揭利率，而目前地產是經濟中最薄弱部分，因此不能讓長債孳息率上升。10年期國債孳息率上周五收報4.32厘，升0.73%。