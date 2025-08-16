學生公寓「一步居‧117」 近99%租出 呎租高見91元

隨着政府放寬商業樓宇用途及開放更多留學生名額，學生宿舍將成為新投資方向。施永青又指出，一步居‧117租務理想，未來將考慮在地段成本較低地區擴展學生宿舍項目，引入更多國際資金，帶動地產及金融業發展。

牀位月租6344元入場

一步居‧117提供67間房、共121個牀位，涵蓋16間一人房、47間二人房及3間三人房，房間建築面積介乎223至302方呎，另設1伙建築面積約400方呎特色房間，其中一人房每牀位月租介乎1.8萬至1.9萬元，入場單位為三人房，每牀位月租約6344元，租賃期為一年或兩年不等，所有單位設獨立衛浴、包含500元水電費及Wi-Fi津貼。

此外，工商舖方面，大角嘴再有舖位勁蝕個案，由錦華實業董事長楊奮彬持有的大角嘴洋松街18號地舖連閣樓，面積859方呎，上月底以1200萬元售出，呎價約1.4萬元，他於2018年以2535萬元入市，持貨約7年，帳蝕1335萬元或約53%。翻查資料，楊奮彬近月接連沽貨，上月售出兩舖，分別位於灣仔及香港仔田灣，套現3350萬元，其中售出灣仔軒尼詩道275至285號立興大廈地下D舖，面積923方呎，成交價2000萬元，呎價約2.17萬元，較楊2009年10月買入價2580萬元，帳蝕580萬元或23%。