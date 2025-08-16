明報新聞網
經濟

香港地產

港鐵洪水橋站地批建8202伙住宅

【明報專訊】北都發展如火如荼，發展局早前容許洪水橋站附近商業用地可加入住宅元素，城規會昨正式通過相關申請。港鐵（0066）今年6月底向城規會提出申請，就洪水橋站東面的洪水橋/厦村新發展區第28A及28B區的兩幅土地，將部分商業樓面轉住宅。

上述兩幅地皮在不改變總樓面下，非住宅地積比20%轉為住宅用途，令整個發展項目約7%樓面、涉約44萬方呎改為住宅發展，改動後地皮住宅總樓面由原先的397.35萬方呎，增加11%至441.5萬方呎；至於非住用土地則由原先的220.75萬方呎，減少20%至176.6萬方呎。相關改劃獲城規會審理批准，將興建16座樓高38至41層高的住宅大廈，提供8202伙。項目提供私宅平均面積538方呎，預計人口約2.29萬。

長實衙前圍村批建住宅涉38萬呎

另屋宇署最新資料顯示，今年6月共批出6份建築圖則，其中住宅及商住發展只涉兩份，其中最矚目為長實（1113）旗下九龍城衙前圍村重建項目，獲批建兩幢27至29層高住宅大廈，涉約37.37萬方呎樓面；另涉一幢3層高零售建築物，連同其他非住宅樓面，則涉約8646方呎，整個項目共涉38.24萬方呎樓面，據悉項目預計提供約750伙。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署最新數據，今年6月全港未有私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為有紀錄以來第12次按月「零動工」。

而今年上半年累積動工量只1014伙，較去年同期4408伙急挫77%，為1996年以來半年新低。

培新集團雅居完成補價 重建6層住宅

另外，地政總署最新資料顯示，培新集團2021年斥逾12億元購入的大坑道341至343號雅居，上月完成5730萬元補價，據悉項目將重建1幢6層高住宅大廈，樓面約2.4萬方呎。

