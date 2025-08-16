龐寶林2368萬沽君頤峰 21年帳賺逾倍

市場消息指出，上述單位為君頤峰9座高層A室，實用面積1321方呎，3房1套間隔，最新以約2368萬元售出，實呎17,926元。資料顯示，單位原業主為龐寶林及相關人士，2004年1160萬元一手購入，持貨約21年，帳面獲利1208萬元或逾1倍。

帝景園3房連車位4200萬沽 帳賺逾1.7倍

此外，中原地產區域營業經理陳漢奇表示，帝景園近期已錄10多宗一手及二手成交，其中位於4座中層A室，實用面積1522方呎，3房1套間隔，望開揚景，叫價4500萬元，最終連車位以4200萬元易手，實呎27,595元。原業主2000年以1530萬元連車位購入，帳面獲利2670萬元或逾1.7倍。

雲海4房財仔盤1336萬沽 7年跌三成

資料顯示，堅尼地城KENNEDY 38高層K室，實用面積298方呎，一房間隔，上月以710萬元易手，實呎23,826元。單位原業主為利達豐環球創辦人、近年多個物業已淪為銀主盤的許銳生，於2021年約831萬元一手購入，帳面蝕讓約121萬元，由於入市時需付樓價15%雙倍印花稅，故連使費料實蝕逾250萬元或30%。

此外，多個「財仔盤」亦大幅貶值易手。資料顯示，馬鞍山雲海Sandalwood Court 2座低層B室，實用面積967方呎，4房1套間隔，原於2018年以約1974萬元一手售出，業主先後向銀行、財務公司借款，最新由財務公司以1336萬元售出，實呎13,816元，較7年前一手成交價帳面貶值638萬元或32%。

另外，西半山堅道CAINE HILL高層B室，實用面積278方呎，一房間隔，最新以660萬元售出，實呎23,741元，單位原由黃姓買家於2022年以約899萬元一手購入，曾於2023年由歐力士承造按揭，最新由歐力士售出，成交價較3年前帳面貶值239萬元或27%。