施永青：樓市見底回穩 倡政府推「甜招」

【明報專訊】近期樓市交投明顯轉趨暢旺，中原集團主席施永青昨出席旗下學生宿舍出租活動時表示，香港樓市已見底，並開始回穩，隨着發展商貨尾減少、住宅樓價自高位回落約三成，再加上利息下調，市民購樓負擔有所紓緩，資金有望逐步回流房地產。他建議，政府應於下月《施政報告》中靈活調整樓市政策，在市况低迷時推出「甜招」，包括放寬按揭成數及減收印花稅等，降低置業門檻，提振入市信心。他強調，只要樓價企穩，並解決市民認為自己的財富蒸發、收緊消費等問題，料整體經濟氣氛將會好轉。

CCL按周升逾1% 今年升0.72%

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報138.63點，按周升1.05%，具體反映7月21日至27日市况。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL近四周波幅約1%，指數逐步擺脫早前135至136點低位，近4周處137到138點水平。隨股市做好、拆息低企等利好，短期樓價有望反覆向上，CCL將邁向今年初139.25點高位，現只差0.62點或0.45%。今年樓價暫累升0.72%，惟較2021年8月191.34點歷史高位，下跌27.55%。

港島CCL Mass按周升逾5% 6年最勁

值得留意的是，四大分區樓價兩升兩跌，其中港島CCL Mass報140.91點，按周升5.13%，為2019年6月底以來最大升幅，表現最為突出；新界西CCL Mass報126.79點，按周升1.33%，為今年以來最大升幅；九龍CCL Mass報138.24點，按周跌0.32%，連跌兩周共0.87%；新界東CCL Mass報152.69點，按周跌0.35%。

