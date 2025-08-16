拆息升下 一手市場單日沽逾110伙 維港．灣畔凱柏峰兩現樓盤佔約七成

已屬現樓的維港．灣畔，上周以平均實呎約2.96萬元公布第1B期首批103伙價單，昨日首輪以價單發售62伙、實用面積516至669方呎的兩房及3房戶，折實價由1332萬至2132萬餘元，昨日黃昏6時起開售。市場消息指出，全晚共售約28伙，佔價單可賣單位總數約45%。

至於維港．灣畔招標售出的4伙第1A期3房海景戶，實用面積818及819方呎，成交價2443萬至2905.8萬元、實呎2.98萬至3.54萬元，買家成交期均為120日，4伙涉資逾1.07億元。

維港‧灣畔首輪價單沽28伙

另中海外同系跑道區現樓維港‧雙鑽，昨有投資客連購3伙、涉資逾1844萬元，相關單位為實用面積305方呎1房戶，實呎1.99萬至2.03萬元。另恒地（0012）牽頭、同屬現樓的跑道區天瀧，招標售出第2座7樓B室，實用面積1002方呎3房戶，成交價3138萬元、實呎3.13萬元。

凱柏峰昨沽52伙 投資客3000萬掃6伙

另一熱賣樓盤、信置牽頭的將軍澳日出康城凱柏峰，昨沽出52伙，單日套現逾3.3億元；最高成交價單位為第2A座59樓B室，實用面積719方呎3房戶，成交價1266.6萬元、實呎1.76萬元。

信置執行董事田兆源表示，繼早前獲投資客連購10伙後，凱柏峰昨日再獲大手客入市，有投資客斥逾3000萬元連購6伙1房戶。項目上月現樓重推以來、近1個月累沽約569伙、套現逾36億元。

至於百利保（0617）牽頭的沙田九肚富豪．山峯，透過招標售出3伙分層戶，包括一組買家斥資逾4758萬元，購入兩伙實用面積1600餘方呎4房戶。

蔚藍東岸招標10伙 較首推價下調三成

不過，亦有巿區已入伙樓盤劈價促銷，五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸，首次為10伙招標發售的開放式至3房戶提供指引價，最低指引實呎為13,888元；是次推出的10伙，實用面積271至681方呎，指引價由376萬至1042萬元，指引實呎1.38萬至1.53萬元，價錢較同類單位首次推出時下調近三成。項目2020年底開售至今累沽約467伙 ，套現逾42.8億元。

明報記者