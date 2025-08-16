巴郡逾百億撈底 聯合健康升12%

CNBC指出，巴郡股票投資組合總值達3000億美元，此出人意表的投資，有可能出自巴菲特兩名投資副手庫姆斯（Todd Combs）和韋希勒（Ted Weschler）之手。CNBC稱，本月將迎來95歲生辰的巴菲特一直批評美國的醫療體系，稱其成本高昂，是經濟的寄生蟲。

聯合健康集團旗下聯合健康保險行政總裁湯普森（Brian Thompson）去年遭槍殺後，兇手行兇動機直指美國保險公司的貪婪，令該公司陷入輿論爭議。今年4月，該公司公布的盈利，是2008年以來首次低於華爾街預期，導致該股暴跌。加上受黑客襲擊，以及管理階層動盪，該公司今年截至周四收市股價挫近五成。

上季減持蘋果 再沽美銀

此外，申報文件顯示，巴郡第二季度減持了2000萬股蘋果（美：AAPL），是去年底以來首次減持。截至次季末，蘋果佔巴郡股票投資組合比重，由25.7%降至22.31%，市值為574億美元，仍是巴郡的最大股票持倉。文件又顯示，巴郡次季再次減持美銀（美：BAC），3個月內賣出2600萬股，但仍是巴郡第三大持倉。

（綜合報道）

[國際金融]