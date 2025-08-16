明報新聞網
經濟
國際金融

巴郡逾百億撈底 聯合健康升12%

【明報專訊】「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）的申報文件顯示，第二季建倉疑涉醫保詐騙而面臨美國司法部調查的美國大型醫療保險公司聯合健康集團（UnitedHealth Group）（美：UNH）。巴郡次季買入逾500萬股聯合健康的股票，價值16億美元（約125億港元），是巴郡股票投資組合中，第18大持倉。除吸引巴郡買入，「金融大鱷」索羅斯、電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry，以及著名投資者泰珀（David Tepper）也在次季撈底該股。聯合健康股價昨早段急升12%。

CNBC指出，巴郡股票投資組合總值達3000億美元，此出人意表的投資，有可能出自巴菲特兩名投資副手庫姆斯（Todd Combs）和韋希勒（Ted Weschler）之手。CNBC稱，本月將迎來95歲生辰的巴菲特一直批評美國的醫療體系，稱其成本高昂，是經濟的寄生蟲。

聯合健康集團旗下聯合健康保險行政總裁湯普森（Brian Thompson）去年遭槍殺後，兇手行兇動機直指美國保險公司的貪婪，令該公司陷入輿論爭議。今年4月，該公司公布的盈利，是2008年以來首次低於華爾街預期，導致該股暴跌。加上受黑客襲擊，以及管理階層動盪，該公司今年截至周四收市股價挫近五成。

上季減持蘋果 再沽美銀

此外，申報文件顯示，巴郡第二季度減持了2000萬股蘋果（美：AAPL），是去年底以來首次減持。截至次季末，蘋果佔巴郡股票投資組合比重，由25.7%降至22.31%，市值為574億美元，仍是巴郡的最大股票持倉。文件又顯示，巴郡次季再次減持美銀（美：BAC），3個月內賣出2600萬股，但仍是巴郡第三大持倉。

（綜合報道）

