憂通脹加劇 美消費信心意外跌

【明報專訊】美國7月零售銷售在普遍領域上漲，但鑑於就業市場疲軟，加上消費者信心轉弱，市場對美國經濟趨勢態度審慎。美國8月密歇根大學消費者信心指數初值出乎意料跌至58.6，低於7月的61.7，市場原預期微升至62，是4個月來消費者信心首次下跌，這主要由於憂慮通脹加劇。

7月零售銷售按月增0.5%

最新的零售銷售數據仍符合預期，7月未經通脹調整的零售銷售額按月增長0.5%。6月零售銷售額更由按月增長0.6%，向上修訂至增長0.9%。上月在13個零售銷售類別中，有9個類別實現增長，其中汽車銷售額更創3月以來最大增幅。不過富國銀行的分析指出，8月消費者信心出乎意料轉弱，考慮到關稅不確定性，加上就業數據近期轉弱，美國下半年的消費趨勢可能轉弱。美股三大指數早段個別發展。

美國財長貝森特澄清，未有呼籲美聯儲減息，只是指出模型顯示「中性」利率較當前水平低約1.5厘。研究機構MacroPolicy Perspectives指出，財長不應就中性利率發表看法，此類言論是對美聯儲施加壓力。日本首席貿易談判代表赤澤亮正表示，貝森特未直接要求日本央行加息。貝森特此前批評日本央行對遏抑通脹反應太慢，令市場震動。

日本次季GDP按季折合成年率增長1%，首季GDP則由按季折合成年率下跌0.2%，向上修訂為增長0.6%。次季增長主要由企業投資帶動，按季升幅達1.3%，民間消費亦增長0.2%，強化了日本央行10月加息的預期。日圓兌每美元昨在146水平徘徊；每百日圓兌港元在5.3算。

（綜合報道）

日本 零售銷售 消費者信心指數 國際金融

