華府據報洽入股英特爾 周四股價漲7%後昨再升4%

這事態發展令人始料不及，因為就在一周前，特朗普才公開呼籲罷免陳立武，指其與中國企業的關係「存在嚴重利益衝突」。但兩人在周一的會面後，特朗普改口盛讚陳立武的「成功是令人驚嘆的故事」。受美國政府可能入股的消息刺激，英特爾股價周四急升逾7%至23.86美元，市值重上千億美元。該股昨早段再升逾4%。

推進製造業「美國優先」

彭博社引述消息人士稱，這宗交易將有助鞏固英特爾在俄亥俄州建廠的計劃。英特爾曾承諾將該廠打造成全球最大的晶片廠，惟該計劃一再延遲。目前英特爾正大幅裁員，並削減開支，任何協議都將增強其財務狀况，也意味陳立武將繼續執掌英特爾。不過消息人士稱，美國政府出資的計劃仍未確定。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，除非政府正式宣布，否則有關假設性交易的討論，應被視為猜測。英特爾表示，「致力於支持特朗普總統加強美國科技及製造業領導地位的努力」，期待繼續與政府合作，推進共同優先事項，但不會就謠言或猜測發表評論。

英特爾曾是個人電腦中央處理器（CPU）的龍頭，惟近年在設計和製造領域都落後於同業，未能趕上AI潮流。為拉近與對手台積電的距離，英特爾曾燒錢拓展晶圓代工業務，惟獲利前景未明，該公司最終於今年3月撤換行政總裁，由英特爾前董事陳立武接任。

不過市場分析認為，若缺乏新資金，無論誰執掌英特爾，也只能在專注於晶片設計或製造業務之間二選其一。據稱，特朗普政府官員今年早前曾提出讓台積電透過合資企業，經營英特爾生產業務，但台積電希望專注於自身業務。

由於特朗普政府一直尋求提高美國在半導體製造領域的市場份額，英特爾被視為最有希望實現這願景的美國企業。

分析：模糊政府與私企界限

彭博社指出，特朗普政府入股英特爾的構想，類似於美國國防部上月宣布，將以4億美元購入美國稀土生產商MP Materials 優先股的做法，此舉將使國防部成為該公司的最大股東，模糊了政府與私人企業的界限。入股英特爾的計劃，可能是特朗普政府對關鍵產業的新一輪干預。

該政府剛與主要AI晶片商Nvidia（英偉達）（美：NVDA）及超微半導體（美：AMD）達成協議，讓它們向政府提供對華銷售額的15%分成，以換取白宮向其批出對華銷售低端AI晶片的許可。白宮亦於6月宣布取得美國鋼鐵（U.S. Steel）的「黃金股」，讓政府對該公司的重要事務享有否決權，以作為批准該公司出售給日本製鐵的條件之一。這反映特朗普政府正加強控制其認為涉及國家安全的美國重要企業，以提升與中國的競爭。

彭博社引述知情人士稱，美國政府的一些交易，可能基於MP Materials的藍圖進行，這意味股權投資、貸款及私人融資等，在政府合作下進行。政府內部人士認為，此舉能讓投資者相信，企業計劃得到美國政府背書，同時為納稅人的錢提供保障。

（綜合報道）

[國際金融]