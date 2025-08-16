明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

華府據報洽入股英特爾 周四股價漲7%後昨再升4%

【明報專訊】彭博社及《華爾街日報》引述知情人士稱，特朗普政府正與晶片製造商英特爾（Intel）（美：INTC）洽談美國政府入股的可能性，以推進特朗普政府在製造業領域的「美國優先」議程，並緩解英特爾的財務困境。知情人士稱，特朗普周一在白宮與英特爾行政總裁陳立武會面時，談論由政府買入英特爾的股份，尚未知潛在持股規模。

這事態發展令人始料不及，因為就在一周前，特朗普才公開呼籲罷免陳立武，指其與中國企業的關係「存在嚴重利益衝突」。但兩人在周一的會面後，特朗普改口盛讚陳立武的「成功是令人驚嘆的故事」。受美國政府可能入股的消息刺激，英特爾股價周四急升逾7%至23.86美元，市值重上千億美元。該股昨早段再升逾4%。

推進製造業「美國優先」

彭博社引述消息人士稱，這宗交易將有助鞏固英特爾在俄亥俄州建廠的計劃。英特爾曾承諾將該廠打造成全球最大的晶片廠，惟該計劃一再延遲。目前英特爾正大幅裁員，並削減開支，任何協議都將增強其財務狀况，也意味陳立武將繼續執掌英特爾。不過消息人士稱，美國政府出資的計劃仍未確定。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，除非政府正式宣布，否則有關假設性交易的討論，應被視為猜測。英特爾表示，「致力於支持特朗普總統加強美國科技及製造業領導地位的努力」，期待繼續與政府合作，推進共同優先事項，但不會就謠言或猜測發表評論。

英特爾曾是個人電腦中央處理器（CPU）的龍頭，惟近年在設計和製造領域都落後於同業，未能趕上AI潮流。為拉近與對手台積電的距離，英特爾曾燒錢拓展晶圓代工業務，惟獲利前景未明，該公司最終於今年3月撤換行政總裁，由英特爾前董事陳立武接任。

不過市場分析認為，若缺乏新資金，無論誰執掌英特爾，也只能在專注於晶片設計或製造業務之間二選其一。據稱，特朗普政府官員今年早前曾提出讓台積電透過合資企業，經營英特爾生產業務，但台積電希望專注於自身業務。

由於特朗普政府一直尋求提高美國在半導體製造領域的市場份額，英特爾被視為最有希望實現這願景的美國企業。

分析：模糊政府與私企界限

彭博社指出，特朗普政府入股英特爾的構想，類似於美國國防部上月宣布，將以4億美元購入美國稀土生產商MP Materials 優先股的做法，此舉將使國防部成為該公司的最大股東，模糊了政府與私人企業的界限。入股英特爾的計劃，可能是特朗普政府對關鍵產業的新一輪干預。

該政府剛與主要AI晶片商Nvidia（英偉達）（美：NVDA）及超微半導體（美：AMD）達成協議，讓它們向政府提供對華銷售額的15%分成，以換取白宮向其批出對華銷售低端AI晶片的許可。白宮亦於6月宣布取得美國鋼鐵（U.S. Steel）的「黃金股」，讓政府對該公司的重要事務享有否決權，以作為批准該公司出售給日本製鐵的條件之一。這反映特朗普政府正加強控制其認為涉及國家安全的美國重要企業，以提升與中國的競爭。

彭博社引述知情人士稱，美國政府的一些交易，可能基於MP Materials的藍圖進行，這意味股權投資、貸款及私人融資等，在政府合作下進行。政府內部人士認為，此舉能讓投資者相信，企業計劃得到美國政府背書，同時為納稅人的錢提供保障。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕半導體 晶片 特朗普 入股 英特爾（Intel） 國際金融

上 / 下一篇新聞