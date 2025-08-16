券商料港鐵或增發永續債 應對資金需求

美銀料上調派息空間不大

美銀的報告還指出，港鐵上半年的經常性收入下跌16%，比其預期跌7%為多。雖然港鐵要應付龐大建設，但美銀預期以該集團半政府機構的身份，不會遇到融資困難。中信里昂直言，港鐵的營運開支增幅大過收入增幅，若然將其近期發行的永續債務以債務形式去看待，該公司的淨負債率會由2024年的31.6%增至上半年的36.7%。由於要應付新鐵路建設及維護開支超過2000億元，該行不排除港鐵需要增發永續證券滿足融資需求。

高盛則引述港鐵管理層指出，由於需要應付北環線第一部分建設，涉及總值多達57億元，因此到6月時預算資本開支增至314億元，反而會相應減少維護開支，但是拉長3年計則維持維護開支預算不變。港鐵管理層對前景亦審慎樂觀，該行維持港鐵中性評級及目標價31.3元不變。匯豐形容港鐵在港鐵路營運表現下跌令人失望，並擔心龐大資本開支這項因素影響股價表現，因此將港鐵的目標價由原來的27元，調低至26.5元。港鐵昨日股價收報27.44元，跌3.18%。