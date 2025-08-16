明報新聞網
經濟

摩通花旗調高長和目標價 匯豐料長實利潤率續低

【明報專訊】長和系公布中期業績後，摩根大通及花旗發表報告將長江和記（0001）的目標價分別調高至58元及61元，匯豐及花旗則分別將長江實業（1113）的目標價調高至38.2元及39元。不過，匯豐明言長實在港售樓利潤率只得3%，和去年下半年同樣低水平，亦料低利潤率趨勢延續至下半年，料售UK Rails所得收益用於去槓桿多於派特別息。

除有個別大行將長和及長實目標價調高之外，未見有大行下調長和及長實的目標價和投資評級（見表）。長和及長實昨日股價分別收報51.45元及37.34元，下跌1.06%及1.74%。在長實方面，大行主要擔心售樓利潤受壓。匯豐稱，擔心長實在港售樓邊際利潤受壓的情况會延續至今年下半年，利潤率之低和去年上半年及下半年扯平，同樣低見3%。

售UK Rails收益料未必派特別息

不過匯豐將長實的2025至26年度盈利預測調高1.3%至3.6%，反而調低2027年度盈利預測4.7%，主要考慮息口下降等因素。匯豐同時調升長實每股資產淨值由原先的88.2元，提高至93.2元，並因應上調目標價至38.2元。

美銀認為，長實現價與資產淨值折讓達58%合理，但是派息低於同業，其估計長實出售應佔UK Rails權益的收益少於10億元，並引述管理層指出，該集團有意以較深折扣從銀行購入不良地產貸款，更料長江集團中心二期出租率由20%提高至30%。花旗直指，出售UK Rails未必用作派特別息，但是引述管理層指考慮回購股份及在港物色投資。

至於長和，摩根大通預期，就算落實出售港口，最快也要明年成事，料套現後也寧願保留資金，估計最多將10%至20%套現所得派息。瑞銀則認為，長和的淨利潤比其預期超出5%，料出售旗下UK Rails的企業價值達280億元，完成交易後會用於去槓桿。花旗則提升長和每股資產淨值，由118.31元提高至138.69元，並認為完成3英國合併套現所得會撥出10億英鎊贖回當地債券。

相關字詞﹕花旗 摩根大通 美銀 匯豐 長江實業 長江和記

