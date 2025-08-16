金沙賺32億跌24% 恢復派中期息

倫敦人二期料成本12億美元

倫敦人二期工程主要包括改建澳門喜來登大酒店為倫敦人名匯、升級博彩區，以及增加景點、餐飲、零售及娛樂選擇。當中已推出澳門首間萬豪國際豪華精選酒店，倫敦人名匯則提供2405間客房及套房。

巴黎人EBITDA跌29%

在營運方面，金沙的娛樂場業務收益按年減少3%至26.17億美元。包括酒店、購物中心、餐飲等非博彩業務收益共8.75億美元，按年增長2.6%，佔比25%，按年提升1個百分點。期內的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）達11.02億美元，按年減少5.9%，當中威尼斯人貢獻EBITDA最多，達4.61億美元，但是按年減少20%。巴黎人EBITDA跌幅最大，按年跌28.6%至1.1億美元。

由於加權平均借貸總額及加權平均利率減少，扣除資本化後的融資成本為1.95億美元，按年減少11.4%。截至6月底其手持9.85億美元現金，連同循環融資可供動用借貸限額195億港元及經營現金流，將足以應付營運及履行批給合同所需。