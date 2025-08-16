京東績後挫逾3% 高盛降目標價

京東進軍外賣業務之初，曾表示將投入百億補貼吸客。而次季業績後的電話會議中，該公司並未再提及今年第三季度外賣投資規模指引，只稱看到公司自身外賣業務的單位經濟效益（UE）正逐步改善、投入會保持紀律性等。

花旗調升京東美股目標價

花旗表示，京東受益於以舊換新的強勁市場需求，電子與家電類別銷售按年增長23%，一般商品銷售則連續四季加速，相關成績為京東提供了啟動外賣業務的戰略機遇。惟內地食品配送市場競爭激烈，截至今年年中，美團（3690）約佔近70%市場份額，阿里與京東則積極擴展外賣用戶基礎，行業競爭料將持續。該行將京東美股（美：JD）目標價由42美元調升至44美元，評級維持「買入」。

招銀：外賣協同效應成股價關鍵

京東於發表次季業績時，曾提及活躍用戶數和購物頻次均有逾40%按年增長，並已與京東零售等業務形成協同效應。招銀國際則提及，京東旗下外賣等新業務與零售的協同效應等因素，仍是推動京東股價向上關鍵。不過，該行也點出，隨着京東外賣訂單量上升，預計第三季相關業務的營業虧損將按季擴大，儘管UE改善可能會抵消部分虧損。綜合考慮下，該行對京東維持「買入」評級，美股目標價則從50美元略降至49.4美元。