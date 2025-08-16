明報新聞網
經濟

房地產開發投資 跌幅擴大至12%

【明報專訊】國家統計局數據顯示，今年首7個月計，內地固定資產投資數據中房地產開發投資按年跌12%，跌幅較首6個月擴大0.8個百分點，住宅投資跌10.9%。 期內，新建商品房銷售面積按年跌4%，銷售額跌6.5%，兩者跌幅分別較首6個月擴大0.5及1個百分點。 首7個月房地產開發企業施工面積按年跌9.2%，新開工面積下跌19.4%。

70城市新房售價連跌25月

另一邊廂，內房樓價持續向下，但跌幅有所收窄。路透根據統計局數據測算，內地上月70個大中城市新建商品住宅售價按年跌2.8%，跌幅按月收窄0.4個百分點，連跌25個月，連續9個月收窄跌幅；按月則跌0.3%，與前月跌幅相同。其中，一線城市新建商品住宅售價按年跌1.1%，跌幅較前月收窄0.3個百分點。

同時，經測算，上述70個大中城市中，7月新建住宅價格指數按月上漲的有6個，6月有14個；下跌的則有60個，6月時則有56個；此外持平的有4個。國統局城市司統計師王中華解讀稱，期間各線城市商品住宅銷售價格按月下降，按年降幅整體有所收窄。

高盛對此分析指出，內地一線與二線城市樓價持續分化。儘管當局近期推出一些定向寬鬆政策，但相信低線城市的房地產市場仍面臨較大阻力，因為當地市場基本面弱於一線城市，且面臨更嚴重的庫存積壓問題。該行還表示，隨着近期北京郊區放寬置業限制等舉措實施，當局逐步放寬的樓市政策將穩定內房樓價，並抑制房地產行業的左尾風險（left-tail risk，即資產發生極端且重大虧損的可能性），但預計2015至2018年的棚戶區改造計劃不會再現。

相關字詞﹕國家統計局 房地產 樓價 高盛 內房

