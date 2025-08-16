內地首7月固投增1.6% 近5年低 零售升3.7%遜預期 分析：需加強撐經濟措施

明報記者 歐陽偉昉

據野村計算，單計7月固投按年下跌5.2%，扭轉6月增長0.5%，為自2021年11月以來首次倒退。首7個月民間投資按年收縮1.5%，較上半年再跌0.6個百分點；製造業投資按年增6.2%，較上半年收縮1.3個百分點；基建投資按年增3.2%，較上半年收縮1.4個百分點。野村指出，房地產依然是拖累增長的主因，不過製造和基建行業亦廣泛放緩。內地7月要求整治內捲式競爭，該行統計汽車固投按年增速，較6月減慢0.6個百分點至18.7%，鋰電等電機設備固投更由6月按年增長13.3%，至7月跌至倒退5.2%。

野村：汽車業反內捲 固投放緩

高盛報告則指出，上半年GDP穩健增長，降低政府在短期內增加基建投資的迫切性，近期惡劣天氣亦影響建築活動。此外，雖然7月內地出口好過預期，不過7月工業增加值增速5.7%，較6月減少1.1個百分點，汽車、電力機械和電腦行業產出增長放緩。

此外，7月社會消費品零售總額按年增速較6月放緩1.1個百分點，按月下跌0.14%。商品零售額7月按年升4%，升幅連續兩個月下跌；餐飲收入按年升1.1%，續低於年初5%以上的水平。主要項目方面，汽車類零售總額7月按年下跌1.5%，自2月以來再錄負值。6月內地部分地方暫停發放消費補貼，受惠政策的商品放緩，7月家電零售額按年增28.7%，較6月收縮10個百分點，手機等通訊器材則收縮5個百分點至14.9%。

分析：靠內需谷增長或見頂

ING大中華區首席經濟師宋林則指出，消費刺激政策帶動的增長可能已經見頂，雖然受惠政策商品增長較佳，不過若沒有新的刺激措施，增速料將持續放緩。本周內地公布消費貸款利息補貼政策，宋林指反映支持消費仍然是內地其中一個重要目標，料可帶來一定程度效益，不過內地消費真正問題是信心疲弱，不太可能帶來根本性改變。

宋林指出，雖然市場已預期下半年內地經濟面臨更大挑戰，不過7月下滑幅度多於市場預期，顯示下半年有必要加強經濟刺激措施，預期在未來數月公布，維持全年GDP增速可達約5%官方目標的預期。高盛亦維持約5%增速預測，內地為確保明年經濟增長和就業穩定，年底或需額外財政刺激，但短期不太可能推出大幅度刺激需求措施。