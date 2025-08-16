銀諾首日升兩倍 逾4年來最勁新股

【明報專訊】減肥藥概念股銀諾醫藥（2591）昨首日掛牌，承接暗盤升勢，早段曾高見74元，較招股價18.68元高55.32元或2.96倍；其後升幅收窄，收市報57.25元，仍大升2.06倍，成功申購的投資者一手帳面賺7714元。銀諾並成為四年半以來升幅最勁新股，對上一隻首掛升幅最多新股為諾輝健康（6606）。諾輝健康亦為18A生科股，2021年2月上市首日曾升2.15倍。惟諾輝現已光輝不再，該股自去年3月因陷財務風波停牌，或瀕臨退市。
投資者對於生物科技板塊頗具信心，據本報統計，今年五大首掛升幅最多新股均為18A生科股（見表）。不過相對當年首掛勁升的諾輝健康一手中籤率2%，銀諾更加「一手難求」。即使申購「頂頭槌飛」，只有三分之二機會可獲分一手。
天岳先進（2631）昨日中午截飛，綜合市場資料，各大券商共借出2492.53億元孖展額，超購2438倍。天岳A股（滬：688234）股價昨升近4%至64.54元人民幣（約70.3港元），H股最高招股價較A股價格折讓擴大至39.1%。
手機回收商閃回科技在去年兩度入表申請在港上市未果後於本周四（14日）捲土重來，第三度向港交所（0388）遞交上市申請，清科資本為獨家保薦人。據初步招股文件引述弗若斯特沙利文資料，公司是中國第三大手機回收服務提供商。值得留意的是，2018年小米（1810）董事長雷軍曾透過杭州順贏、順為科技及金米投資參與閃回科技A輪融資。