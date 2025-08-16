銀諾首日升兩倍 逾4年來最勁新股

投資者對於生物科技板塊頗具信心，據本報統計，今年五大首掛升幅最多新股均為18A生科股（見表）。不過相對當年首掛勁升的諾輝健康一手中籤率2%，銀諾更加「一手難求」。即使申購「頂頭槌飛」，只有三分之二機會可獲分一手。

天岳先進（2631）昨日中午截飛，綜合市場資料，各大券商共借出2492.53億元孖展額，超購2438倍。天岳A股（滬：688234）股價昨升近4%至64.54元人民幣（約70.3港元），H股最高招股價較A股價格折讓擴大至39.1%。

手機回收商閃回科技在去年兩度入表申請在港上市未果後於本周四（14日）捲土重來，第三度向港交所（0388）遞交上市申請，清科資本為獨家保薦人。據初步招股文件引述弗若斯特沙利文資料，公司是中國第三大手機回收服務提供商。值得留意的是，2018年小米（1810）董事長雷軍曾透過杭州順贏、順為科技及金米投資參與閃回科技A輪融資。

明報記者 邱潤青