經濟

港股跌249點 北水淨買359億破紀錄

【明報專訊】美國生產者物價指數（PPI）見3年來最大增幅兼超預期，市場對今年減息3次預期降溫，內地三頭馬車包括工業、消費及固定投資的7月數據表現均遜預期，觸發港股周初連升3日後，連續第二日因獲利盤湧現而回落，息口敏感地產股捱沽。滬深股市做好，北水淨流入較周四大增約33.7倍，至高達358.76億元，打破今年4月9日所創355.86億元紀錄，再創新高，資金力吸盈富基金（2800）等三大指數ETF。

美減息預期降 地產股捱沽

恒指低開197點後無法收復失地，收市跌0.98%或249點，報25,270點，國指收報9039點，跌0.98%，科指跌0.59%，收報5543點。全周計，港股三大指數報升，恒指累升1.62%，國指更累升1.66%，科指累升1.52%。大市成交額比周四增15%至3127億元，創兩周高位，北水佔約898億元，佔總成交28.7%，而單是盈富基金、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）3隻ETF 成交額共達510.47億元，佔總成交16.3%。

重磅科網藍籌中只騰訊（0700）逆市升0.34%，京東（9618）及阿里巴巴（9988）分別跌3.43%及3%。資金換馬，內銀股普遍回落，郵儲行（1658）跌3.28%，四大國有行跌1.98%至3%。美國減息預期降，地產股即受壓，新地（0016）和恒地（0012）分別跌5.35%及4.63%。另外，耀才證券（1428）獲螞蟻收購一事，傳受監管審查收緊影響，令收購完成或延遲，觸發股價曾挫最多26.2%，該集團午後發公告澄清，與有關部門就收購相關流程正按計劃推進，跌幅尾市收窄至7.9%，成交額約23.6億元。

京東完成購佳寶 港零售股做好

京東（9618）完成收購香港佳寶超市，成立創新零售-佳寶業務部，香港佳寶創始人林曉毅出任負責人。消息刺激相關零售股逆市做好，經營759阿信屋的CEC國際（0759）升19.35%，日本城母企國際家居零售（1373）升1.16%。獨立股評人彭偉新指出，藍籌股在收市競價時段表現未算強勁，資金流入動力仍較弱，後市或維持反覆徘徊。

