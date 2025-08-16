港府維持全年GDP增2%至3%預測

第二季整體貨物出口按年升幅由首季的8.4%擴大至11.5%（見表）。政府指出，增幅主要受外部需求強勁及美國暫緩關稅措施影響，帶動部分貨物提前付運。林幗瑛認為，「搶出口」效應或延續至7月，但自8月起，美國已向包括東盟在內的多個貿易伙伴加徵新關稅，對香港及全球貿易的實際衝擊仍需觀察。由於上半年經濟主要依賴出口帶動，若相關效應減弱，下半年支撐力度或會下降，因此7月及8月數據將成關鍵指標。

倘搶出口減弱 影響下半年經濟

另外，服務輸出在訪港旅遊業增長、跨境運輸量擴張，以及金融和專業服務活躍的帶動下，第二季按年實質增長7.5%。本地固定資本形成總額亦按年升2.8%，高於首季的1.1%，主要由機器、設備及知識產權產品推動。然而，樓宇及建造跌幅擴大至9.5%，擁有權轉讓費用更由首季升41%轉為跌8.7%。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，私營部門在非樓宇及建造領域的投資有所增加，可能與貿易前景不明有關，企業為降低風險而提前進行資本投放。

通脹方面，第二季基本綜合消費物價指數按年上升1.1%，與上一季的1.2%相近；計及政府單次紓緩措施，整體綜合消費物價指數則按年升1.8%。

勞工市場方面，經季節性調整後，失業率由3.2%升至3.5%，就業不足率由1.1%升至1.4%，全職僱員每月就業收入中位數以名義計算則進一步增長6.3%。林幗瑛指出，過去一年零售及餐飲等勞動密集、消費為主的行業受消費模式轉變影響而面對壓力，令失業率輕微上升，但金融市場及專業服務等行業仍錄得增長。她續稱，留意到近期零售餐飲銷售回穩，隨着股市暢旺、盛事經濟等因素帶動市道，相信有助整體經濟。