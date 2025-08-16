明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港府維持全年GDP增2%至3%預測

【明報專訊】香港第二季實質本地生產總值（GDP）按年增長3.1%，與上月底公布的初值一致，略高於首季的3%增幅；經季節性調整後按季升0.4%，較首季1.8%的增幅放緩。政府維持全年實質GDP增長預測在2%至3%，與5月覆檢時相同。署理政府經濟顧問林幗瑛表示，現時數據顯示全年目標仍可達成，但美國關稅政策變化頻繁、息口走勢未明，下半年本港經濟的實際影響仍需進一步觀察。

第二季整體貨物出口按年升幅由首季的8.4%擴大至11.5%（見表）。政府指出，增幅主要受外部需求強勁及美國暫緩關稅措施影響，帶動部分貨物提前付運。林幗瑛認為，「搶出口」效應或延續至7月，但自8月起，美國已向包括東盟在內的多個貿易伙伴加徵新關稅，對香港及全球貿易的實際衝擊仍需觀察。由於上半年經濟主要依賴出口帶動，若相關效應減弱，下半年支撐力度或會下降，因此7月及8月數據將成關鍵指標。

倘搶出口減弱 影響下半年經濟

另外，服務輸出在訪港旅遊業增長、跨境運輸量擴張，以及金融和專業服務活躍的帶動下，第二季按年實質增長7.5%。本地固定資本形成總額亦按年升2.8%，高於首季的1.1%，主要由機器、設備及知識產權產品推動。然而，樓宇及建造跌幅擴大至9.5%，擁有權轉讓費用更由首季升41%轉為跌8.7%。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，私營部門在非樓宇及建造領域的投資有所增加，可能與貿易前景不明有關，企業為降低風險而提前進行資本投放。

通脹方面，第二季基本綜合消費物價指數按年上升1.1%，與上一季的1.2%相近；計及政府單次紓緩措施，整體綜合消費物價指數則按年升1.8%。

勞工市場方面，經季節性調整後，失業率由3.2%升至3.5%，就業不足率由1.1%升至1.4%，全職僱員每月就業收入中位數以名義計算則進一步增長6.3%。林幗瑛指出，過去一年零售及餐飲等勞動密集、消費為主的行業受消費模式轉變影響而面對壓力，令失業率輕微上升，但金融市場及專業服務等行業仍錄得增長。她續稱，留意到近期零售餐飲銷售回穩，隨着股市暢旺、盛事經濟等因素帶動市道，相信有助整體經濟。

相關字詞﹕第二季 香港GDP

上 / 下一篇新聞