港匯曾破7.82 1個月拆息3個月高 分析：金管局入市後流動性減 觸發套息交易平倉

明報記者 歐陽偉昉

1個月拆息連升第三日，累計上升54點子，以現時普遍H按定價H+1.3厘計算，昨日供款的實際按息報2.75厘。以供款額500萬元，供款30年計算，每月供款升至2.04萬元，較上月同期月供金額多付4.17%。

H按借500萬 月供增4%

不過昨日實際按息仍較新做H按鎖息上限低0.75厘，市場預期美國下月將減息0.25厘，屆時或可帶動港元最優惠利率（P）下調0.125厘至0.25厘。

昨日所有時期港元拆息皆上升，3個月拆息升13.57點子報1.8606厘。隔夜拆息抽升39點子至0.7694厘，與美國擔保隔夜融資利率 （SOFR）息差收窄至3.56厘，雖然港匯上午曾經回跌至7.8442，不過拆息公布後港匯升勢加快，下午高見7.8118，截至下午6時報7.8236，見5月中以來高位，兩日累升264點子（1元等於1萬點子）。彭博社引述交易員表示，港元流動性收緊，有外匯交易員周四上午發現難以取得港元，投資者選擇將做淡港元的套息盤平倉，帶動港匯現價顯著上升。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，存息偏低增加存款在各銀行間的流動，加上北水持續流入港股帶動港元需求，銀行在流動性偏緊下需要保留更多資金，應付突發性需求，現時總結餘水平已降至接近5月初資金流入總結餘前的447億元，已足夠觸發港元拆息回升。

1個月拆息料年底升至2.2厘

現時港美息差仍有3厘水平，至於會否繼續吸引套息交易，令港匯再跌至7.85觸發金管局承接港元沽盤，林俊泓則稱拆息上升令不少套息交易盤，在7.83至7.84買入港元平倉，預期港匯不會再觸及7.85，而1個月拆息至年底會漸漸升至2.2厘水平。馬來亞銀行高級外匯策略師Fiona Lim則指出，市場一直等總結餘下降到臨界點，讓港元拆息開始上升並緩解做淡空港元的息差交易，港元匯率開始脫離弱方兌換保證只是個時間問題。