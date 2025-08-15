Bullish早段再升25% 市值衝破百億美元

比特幣昨回落至11.9萬美元

彭博社引述知情人士透露，這次Bullish IPO超額認購超過20倍，其中約三分之一的申請，完全沒有獲配股票。Bullish總裁Chris Tyrer表示，公共資本市場表現出對投資加密貨幣企業的興趣。Bullish上市之際，比特幣周四升穿12.4萬美元，再創歷史新高。不過昨晚價格回落至11.9萬美元。

受惠於對美聯儲的減息預期，加上利好加密貨幣的政策，吸引愈來愈多企業建立比特幣庫存，推動比特幣價格今年以來升近三成。建立加密資產庫存的企業策略，近期也蔓延至以太幣等加密貨幣，帶動數碼資產價格整體上漲。以太幣昨曾逼近4800美元的高位。

