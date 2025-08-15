英次季經濟勝預期 GDP按季增0.3%

學者：由政府支出推動

英國國家統計局（ONS）經濟統計主管Liz McKeown指出，英國4月和5月經濟表現疲軟，這是由於部分經濟活動提前至2月和3月，以應對印花稅和關稅調整，但6月經濟已強勁復蘇。面對企業稅負增加、能源價格上限提升、置業印花稅優惠終結，加上關稅等影響，英國次季經濟仍然穩健。一些關鍵經濟領域仍實現增長，製造業按季增長0.3%，儘管向美國銷售面臨更大的障礙。不過部分經濟學家指出，英國次季大部分增長，是由政府增加公共支出所推動。政府支出和庫存增加，有助抵消次季消費者支出放緩及企業投資下降的影響。

英鎊兌美元升至1.3592

貨幣市場的數據顯示，交易員預計英倫銀行今年底前的減息幅度只有15個基點（100基點相當於1厘），反映該央行今年餘下時間會否進一步減息仍未確定。英倫銀行上周宣布減息0.25厘，將基準利率降至4厘，是2023年3月以來最低水平。英鎊兌美元周四最多升0.1%至1.3592，是7月10日以來最高水平。

瑞穗固定收益策略主管Jordan Rochester表示，受惠於英倫銀行轉向偏鷹的立場，加上就業數據修正後比預期好，英鎊本月表現優異，估計英鎊相對於美元仍被低估約2%。

（綜合報道）

[國際金融]