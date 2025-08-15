明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美財長罕施壓日央行加息 分析：旨在壓低美元 日圓昨升至3周高位

【明報專訊】美國財長貝森特周三接受彭博電視訪問時，指日本央行應對通脹反應過慢，認為該央行將加息控制通脹。彭博社形容，這是貝森特罕有地公開批評外國央行政策。他建議日本央行加息的同時，又敦促美聯儲將利率水平，至少較現水平下調1.5厘，意味聯邦基金的利率區間至少要下調至介乎2.75厘至3厘之間。貝森特對日、美利差收窄的呼籲，推動日圓兌每美元周四最多升0.7%至146水平，是3周高位（見圖）；每百日圓兌港元在5.3算左右。

日圓轉強，加上投資者對日股過熱的警惕情緒蔓延，獲利盤湧現，日經指數周四大幅回落，收報42,649點，跌1.45%，失守43,000點關口。

PPI超預期 美減息降溫

在貝森特呼籲日本央行加息，而美聯儲減息之際，美國潛在通脹壓力回升。昨公布的美國生產者物價指數（PPI），在7月按月升幅提升至0.9%，較預期高出0.7個百分點，是2022年6月以來最大升幅。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。PPI升幅遠超預期，抑制投資者對美聯儲的減息預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注今年底前減息3次的概率，由數據公布前的接近六成，降至44%。美股三大指數早段回落。

隨着關稅政策明朗化，有效關稅稅率由今年初的3%升至18%左右。經濟學家普遍預期，美國通脹將以每月0.3%至0.5%的速度上漲，並使美聯儲關注的核心個人消費支出（PCE）物價指數升穿3%。摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli指出，關稅或令美國GDP減少1個百分點，並令通脹上升1至1.5個百分點。

瑞銀資深經濟學家Brian Rose表示，核心通脹下行趨勢似已被打破，關稅開始反映在零售價格，隨着企業將更多關稅成本轉嫁消費者，通脹將逐步向上。不過由於迹象顯示，美國就業市場正在惡化，通脹升幅仍溫和，美聯儲仍有減息空間。

市場人士指出，貝森特近日的言論，潛在主題是壓低美元。貝森特受訪時稱，個人認為日本央行在應對通脹方面「落後於情勢」。他透露曾與日本央行行長植田和男討論過通脹問題，預期日本央行接下來將會加息，從而使通脹受控。日本央行在7月底的會議，維持利率在0.5厘不變，其利率在主要經濟體中最低。

日本央行發言人周四表示，貝森特和植田經常在國際會議交換意見，但無法評論這些交流的內容或時間。

學者：日央行行動難度反加大

第一生命經濟研究所研究調查部首席經濟學家熊野英生表示，貝森特可能試圖透過評論美國和日本的貨幣政策來削弱美元，不過評論其他國家的貨幣政策是「違反規則」，這實際上可能加大日本央行採取行動的難度。

VanEck跨資產策略師Anna Wu指出，若日本央行在貝森特發表評論後立即加息，而市場傾向認為這是基於政治壓力，「我會感到擔心」，此舉將表明「美國如何能夠對亞洲最發達的經濟體之一施加壓力」。

隔夜指數掉期（OIS）顯示，日本央行12月底前加息的概率為65%。日本青空銀行預期，日圓兌每美元可能在今年底漲至140左右。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 日圓 生產者物價指數（PPI） 美聯儲 日本央行 貝森特（Scott Bessent） 國際金融

上 / 下一篇新聞

京東次季經調整盈利倒退五成 外賣業務協同效應顯現 達初期目標
京東次季經調整盈利倒退五成 外賣業務協同效應顯現 達初期目標
金管局證監警告穩定幣炒作風險
金管局證監警告穩定幣炒作風險
大行升騰訊目標價 中信里昂看740元最牛
大行升騰訊目標價 中信里昂看740元最牛
港鐵半年多賺兩成七 受惠物業發展
港鐵半年多賺兩成七 受惠物業發展
網易季績遜預期 美股早段挫近一成
網易季績遜預期 美股早段挫近一成
銀諾醫藥暗盤飈2.7倍 一手帳賺逾萬元
銀諾醫藥暗盤飈2.7倍 一手帳賺逾萬元
聯想集團首財季盈利升1.1倍 勝預期
聯想集團首財季盈利升1.1倍 勝預期
長和：港口交易進新階段 料滿足監管 交易複雜 今年內難完成交割
長和：港口交易進新階段 料滿足監管 交易複雜 今年內難完成交割
長實中期核心溢利增1.6% 股息維持0.39元
長實中期核心溢利增1.6% 股息維持0.39元
領展季度客戶銷售跌0.8% 跑輸大市
領展季度客戶銷售跌0.8% 跑輸大市
吉利半年純利跌14% 優先拓海外市場
吉利半年純利跌14% 優先拓海外市場
希慎中期核心純利升1.2% 派息維持
希慎中期核心純利升1.2% 派息維持
路勁：停付離岸債到期應付本息
路勁：停付離岸債到期應付本息
中電信半年多賺5.5% 中期息增8.4%
中電信半年多賺5.5% 中期息增8.4%
英次季經濟勝預期 GDP按季增0.3%
英次季經濟勝預期 GDP按季增0.3%
Bullish早段再升25% 市值衝破百億美元
Bullish早段再升25% 市值衝破百億美元
楊智佳：易鑫業績前可先下首注
楊智佳：易鑫業績前可先下首注
集友港元定存7日年利率6厘
集友港元定存7日年利率6厘
中銀澳元定存7日年利率13厘
中銀澳元定存7日年利率13厘
植耀輝：騰訊待回落再跟進
植耀輝：騰訊待回落再跟進
方保僑：啟德體育園成推動「綠色經濟」示範場
方保僑：啟德體育園成推動「綠色經濟」示範場
技術取勝：李寧或回試17.5元
技術取勝：李寧或回試17.5元
盧駿匡：恒指25667點阻力較明顯
盧駿匡：恒指25667點阻力較明顯
劉思明：騰訊高位遇阻 後市穩住否成關鍵
劉思明：騰訊高位遇阻 後市穩住否成關鍵
周顯：海權經濟已沒落
周顯：海權經濟已沒落
湯文亮：現時最好買舖收租
湯文亮：現時最好買舖收租
珀‧軒「納米樓」8個月炒貴逾兩成 229呎開放式戶399萬沽 呎價逾1.7萬帳賺74萬
珀‧軒「納米樓」8個月炒貴逾兩成 229呎開放式戶399萬沽 呎價逾1.7萬帳賺74萬
時捷嚴氏家族3188萬購陽明4房戶
時捷嚴氏家族3188萬購陽明4房戶
Blue Coast II加推60伙 個別加價3%
Blue Coast II加推60伙 個別加價3%
內地生1.8萬租翰林峰195呎戶 呎租再破90元
內地生1.8萬租翰林峰195呎戶 呎租再破90元
黃埔新邨銀主舖 12年貶值65%
黃埔新邨銀主舖 12年貶值65%