美財長罕施壓日央行加息 分析：旨在壓低美元 日圓昨升至3周高位

日圓轉強，加上投資者對日股過熱的警惕情緒蔓延，獲利盤湧現，日經指數周四大幅回落，收報42,649點，跌1.45%，失守43,000點關口。

PPI超預期 美減息降溫

在貝森特呼籲日本央行加息，而美聯儲減息之際，美國潛在通脹壓力回升。昨公布的美國生產者物價指數（PPI），在7月按月升幅提升至0.9%，較預期高出0.7個百分點，是2022年6月以來最大升幅。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。PPI升幅遠超預期，抑制投資者對美聯儲的減息預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注今年底前減息3次的概率，由數據公布前的接近六成，降至44%。美股三大指數早段回落。

隨着關稅政策明朗化，有效關稅稅率由今年初的3%升至18%左右。經濟學家普遍預期，美國通脹將以每月0.3%至0.5%的速度上漲，並使美聯儲關注的核心個人消費支出（PCE）物價指數升穿3%。摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli指出，關稅或令美國GDP減少1個百分點，並令通脹上升1至1.5個百分點。

瑞銀資深經濟學家Brian Rose表示，核心通脹下行趨勢似已被打破，關稅開始反映在零售價格，隨着企業將更多關稅成本轉嫁消費者，通脹將逐步向上。不過由於迹象顯示，美國就業市場正在惡化，通脹升幅仍溫和，美聯儲仍有減息空間。

市場人士指出，貝森特近日的言論，潛在主題是壓低美元。貝森特受訪時稱，個人認為日本央行在應對通脹方面「落後於情勢」。他透露曾與日本央行行長植田和男討論過通脹問題，預期日本央行接下來將會加息，從而使通脹受控。日本央行在7月底的會議，維持利率在0.5厘不變，其利率在主要經濟體中最低。

日本央行發言人周四表示，貝森特和植田經常在國際會議交換意見，但無法評論這些交流的內容或時間。

學者：日央行行動難度反加大

第一生命經濟研究所研究調查部首席經濟學家熊野英生表示，貝森特可能試圖透過評論美國和日本的貨幣政策來削弱美元，不過評論其他國家的貨幣政策是「違反規則」，這實際上可能加大日本央行採取行動的難度。

VanEck跨資產策略師Anna Wu指出，若日本央行在貝森特發表評論後立即加息，而市場傾向認為這是基於政治壓力，「我會感到擔心」，此舉將表明「美國如何能夠對亞洲最發達的經濟體之一施加壓力」。

隔夜指數掉期（OIS）顯示，日本央行12月底前加息的概率為65%。日本青空銀行預期，日圓兌每美元可能在今年底漲至140左右。

