內地生1.8萬租翰林峰195呎戶 呎租再破90元

此外，美聯高級區域經理周永業表示，筲箕灣傲華中層C室，屬實用面積220方呎開放式戶，以1.43萬元租出，實用呎租約65元；業主今年2月才以約402萬元購入，租金回報約4.3厘。利嘉閣高級分區董事蔡庭勇指出，將軍澳日出康城MONTARA第2B座高層F室，為實用面積450方呎兩房連開放式廚房間隔，以1.83萬元租出、實用呎租約41元，業主2019年約720.6萬元一手買入，租金回報逾3厘。

傲華220呎開放式戶1.43萬租出

另美聯樓價指數本年迄今微升0.05%，較2021年高位仍錄近28%的跌幅，隨着樓價較高位下調，期內家庭收入上升，令供樓負擔比率亦顯著回落。美聯物業分析師岑頌謙稱，以一個實用500方呎單位計，2021年8月樓價高位、供款20年及七成按揭並以最優惠利率（P）為基礎計算，當時供樓負擔比率為68.6%，由於目前樓價已由高位下跌近28%，加上去年9月美國踏入減息周期帶動本港按揭息率下調等，今年供樓負擔比率已跌穿五成水平，最新7月為48.3%，較2021年高位大減約20.3個百分點。