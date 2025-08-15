Blue Coast II加推60伙 個別加價3%

明日起首度開放現樓單位

Blue Coast II是次提供最高折扣13%，較早前削減1%，單位定價亦早前調高約2%，現樓單位明天起對公眾開放。是次新推60伙，折實均呎為23,388元，相關單位分佈於第3座，包括30伙兩房戶、30伙3房戶，入場單位為第3座7樓F室，兩房梗廚設計，實用面積443方呎，折實價932萬元、折實呎價2.1萬元；售價、呎價最貴為第3座40樓G室，實用面積759方呎3房戶，折實價約1956.2萬元、折實呎價2.58萬元。

此外，嘉里（0683）旗下元朗朗日峰，新推出7伙招標，招標日期由下周一（8月18日）至10月31日，其中5伙16樓頂層1房至3房特色戶，實用面積276至765方呎、另天台182至657方呎；另外兩個標準單位，包括11樓G、F室，實用面積分別407、369方呎，均為示範單位，連家具一併出售。

朗日峰推7伙招標

另一新界新盤、已屬現樓的新地（0016）大埔白石角University Hill第2A、2B期，新錄22宗招標成交、吸金逾1.7億元，成交價582萬至1359萬餘元。

九龍方面，中海外（0688）及九倉（0004）等合作的啟德跑道區現樓維港‧灣畔，今日以價單形式發售第1B期62伙，實用面積516至669方呎。扣除12%最高折扣及優惠後，折實均呎29,294元，單位折實價1332.7萬至2132.4萬元、折實呎價2.58萬至3.18萬元，以折實價計市值逾10.46億元，並以招標形式發售第1A期4個3房1套大單位。

另恒地（0012）旗下啟德The HENLEY I，透過招標以2907萬元售出2座32樓A室，實用面積889方呎3房戶、實呎約3.27萬元。