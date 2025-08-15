時捷嚴氏家族3188萬購陽明4房戶

資料顯示，成交單位為陽明山莊7座低層49室，實用面積1624方呎，4房1套間隔，上月以3188萬元連車位售出，實呎19,631元，登記買家為徐玉珊（Tsui Yuk Shan）及嚴子諭（Yim Tsz Yu Jeffery），為時捷集團創辦人董事長及首席執行官嚴玉麟妻兒，徐玉珊曾2017至2018年間擔任仁濟醫院董事局主席，現為仁濟醫院顧問局秘書。

原業主持貨約14年實蝕5%

據時捷集團官方網頁，該集團於1981年成立，主要為全球各種專利電子元件和半導體產品提供產品設計、開發、採購、品質保證和物流管理服務，集團於2018及2019年，連續為全球十大半導體分銷商之一，及為於中國及香港的最大半導體分銷商。該集團旗下時捷電氣，亦於2016年獲日本聲寶委任為香港及澳門地區產品的獨家代理商。至於今次沽貨之原業主，則於2011年以3149萬元連車位向已故華光航業集團董事長趙世光的女婿李承康及相關人士購入，現帳面獲利39萬元，連使費後料實蝕約160萬元或5%。

西貢舖王2100萬沽名鑄 16年實蝕15%

事實上，多個地區續錄二手豪宅蝕讓，如跑馬地雲暉大廈B座高層1室，實用1513方呎，3房1套間隔，上月連車位以3500萬元售出，實呎23,133元。資料顯示，原業主陳健威（PHILIP），為本港人氣正宗荷蘭餐廳 The Dutch House Restaurant的合伙人，2015年以約4829萬元向南豐連車位購入，現帳面蝕讓1329萬元，若連使費則實蝕約1600萬元或33%。

此外，向來錄得不少蝕讓的尖沙嘴名鑄，再有名人蝕讓沽貨。資料顯示，最新成交單位為極低層G室，實用面積1033方呎，2房1套間隔，上月以2100萬元售出，實呎20,329元，原業主於2009年以合明投資有限公司名義、斥資2350萬元一手購入，公司股東及董事均包括有「西貢舖王」之稱的投資者羅茂祥，現帳面蝕讓250萬元，若連使費料實蝕約360萬元或15%。