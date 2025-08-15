珀‧軒「納米樓」8個月炒貴逾兩成 229呎開放式戶399萬沽 呎價逾1.7萬帳賺74萬

資料顯示，珀．軒高層E室，實用面積229方呎，屬開放式間隔，上月底以399萬元易手，實呎17,424元；原業主去年11月才以325萬元購入上址，持貨僅約8個月帳面升74萬元或23%，扣除使費仍料賺約66萬元或逾兩成，區內代理指出，單位現時市值月租達1.45萬元，即使以最新成交價計，預計租金回報仍高達4.4厘。值得一提的是，單位再對上業主為2015年以602.6萬元一手購入，即去年11月售出單位時，單是帳面已蝕277.6萬元或46%。

天璽‧天1房739萬沽 10個月炒貴13%

此外，市場人士指出，啟德天璽‧天一周內錄得第四宗二手成交個案，位於5座低層A2室，實用面積295方呎，1房戶型，原以720萬元放售，最終獲買家追價至739萬元易手，實呎25,051元。

上址原業主去年10月份以652.59萬元一手購入，帳面賺86.41萬元或13%，加上發展商提供的回贈，即使扣除使費仍料賺約86萬元或13%。區內代理稱，天璽‧天現有約40個買賣放盤，叫價由638萬元起。

Ken Sir再短炒荃中 5個月炒貴逾兩成

另投資者「Ken Sir」呂宇健再短炒荃灣中心獲利。美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，由Ken Sir於今年3月以273萬元購入的荃灣中心18座中層F室，實用面積329方呎，1房間隔，新近以330萬元易手，實呎10,030元，即呂氏持貨約5個月，帳面獲利57萬元或21%，即使連使費後料仍賺約50萬元或18%。上述成交為呂氏今年第三宗荃景圍屋苑短炒個案，帳面共獲利203萬元。

黃埔花園相連戶分拆售 原業主帳賺1.7倍

十大屋苑之一的紅磡黃埔花園，新近罕錄相連戶重新分拆出售個案。資料顯示，黃埔花園5期8座G室，實用面積680方呎，3房1套間隔，單位早年原與毗連之H室打通成相連戶，廚房空間獲改裝後大增。區內代理稱，原業主曾將兩個單位一同放盤，至近月為加快售出，終重新分間拆售，其中G室最新以830萬元售出，實呎12,206元；H室實用503方呎兩房間隔，則於今年4月以650萬元易手，實呎12,922元，即總售價共1480萬元。原業主2000年共以540萬元同時購入兩伙，現帳面獲利940萬元或1.7倍。

