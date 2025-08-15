明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

珀‧軒「納米樓」8個月炒貴逾兩成 229呎開放式戶399萬沽 呎價逾1.7萬帳賺74萬

【明報專訊】短炒獲利個案由樓價低水的新界西北區，近期逐漸蔓延至九龍市區。過往屢錄蝕讓的佐敦白加士街單幢盤珀．軒，有投資客於去年11月「撈底」購入一個實用面積229方呎開放式單位，並在近期轉手，持貨約8個月，料連使費後實際仍勁賺逾兩成。此外，去年10月開售的啟德天璽‧天，一周內亦錄第四宗短炒獲利個案，一房戶業主持貨約10個月即賺約86萬元或13%。

資料顯示，珀．軒高層E室，實用面積229方呎，屬開放式間隔，上月底以399萬元易手，實呎17,424元；原業主去年11月才以325萬元購入上址，持貨僅約8個月帳面升74萬元或23%，扣除使費仍料賺約66萬元或逾兩成，區內代理指出，單位現時市值月租達1.45萬元，即使以最新成交價計，預計租金回報仍高達4.4厘。值得一提的是，單位再對上業主為2015年以602.6萬元一手購入，即去年11月售出單位時，單是帳面已蝕277.6萬元或46%。

天璽‧天1房739萬沽 10個月炒貴13%

此外，市場人士指出，啟德天璽‧天一周內錄得第四宗二手成交個案，位於5座低層A2室，實用面積295方呎，1房戶型，原以720萬元放售，最終獲買家追價至739萬元易手，實呎25,051元。

上址原業主去年10月份以652.59萬元一手購入，帳面賺86.41萬元或13%，加上發展商提供的回贈，即使扣除使費仍料賺約86萬元或13%。區內代理稱，天璽‧天現有約40個買賣放盤，叫價由638萬元起。

Ken Sir再短炒荃中 5個月炒貴逾兩成

另投資者「Ken Sir」呂宇健再短炒荃灣中心獲利。美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，由Ken Sir於今年3月以273萬元購入的荃灣中心18座中層F室，實用面積329方呎，1房間隔，新近以330萬元易手，實呎10,030元，即呂氏持貨約5個月，帳面獲利57萬元或21%，即使連使費後料仍賺約50萬元或18%。上述成交為呂氏今年第三宗荃景圍屋苑短炒個案，帳面共獲利203萬元。

黃埔花園相連戶分拆售 原業主帳賺1.7倍

十大屋苑之一的紅磡黃埔花園，新近罕錄相連戶重新分拆出售個案。資料顯示，黃埔花園5期8座G室，實用面積680方呎，3房1套間隔，單位早年原與毗連之H室打通成相連戶，廚房空間獲改裝後大增。區內代理稱，原業主曾將兩個單位一同放盤，至近月為加快售出，終重新分間拆售，其中G室最新以830萬元售出，實呎12,206元；H室實用503方呎兩房間隔，則於今年4月以650萬元易手，實呎12,922元，即總售價共1480萬元。原業主2000年共以540萬元同時購入兩伙，現帳面獲利940萬元或1.7倍。

明報記者

相關字詞﹕ken sir 荃灣中心 黃埔花園 天璽．天 珀‧軒 短炒獲利 二手成交

上 / 下一篇新聞

京東次季經調整盈利倒退五成 外賣業務協同效應顯現 達初期目標
京東次季經調整盈利倒退五成 外賣業務協同效應顯現 達初期目標
金管局證監警告穩定幣炒作風險
金管局證監警告穩定幣炒作風險
大行升騰訊目標價 中信里昂看740元最牛
大行升騰訊目標價 中信里昂看740元最牛
港鐵半年多賺兩成七 受惠物業發展
港鐵半年多賺兩成七 受惠物業發展
網易季績遜預期 美股早段挫近一成
網易季績遜預期 美股早段挫近一成
銀諾醫藥暗盤飈2.7倍 一手帳賺逾萬元
銀諾醫藥暗盤飈2.7倍 一手帳賺逾萬元
聯想集團首財季盈利升1.1倍 勝預期
聯想集團首財季盈利升1.1倍 勝預期
長和：港口交易進新階段 料滿足監管 交易複雜 今年內難完成交割
長和：港口交易進新階段 料滿足監管 交易複雜 今年內難完成交割
長實中期核心溢利增1.6% 股息維持0.39元
長實中期核心溢利增1.6% 股息維持0.39元
領展季度客戶銷售跌0.8% 跑輸大市
領展季度客戶銷售跌0.8% 跑輸大市
吉利半年純利跌14% 優先拓海外市場
吉利半年純利跌14% 優先拓海外市場
希慎中期核心純利升1.2% 派息維持
希慎中期核心純利升1.2% 派息維持
路勁：停付離岸債到期應付本息
路勁：停付離岸債到期應付本息
中電信半年多賺5.5% 中期息增8.4%
中電信半年多賺5.5% 中期息增8.4%
美財長罕施壓日央行加息 分析：旨在壓低美元 日圓昨升至3周高位
美財長罕施壓日央行加息 分析：旨在壓低美元 日圓昨升至3周高位
英次季經濟勝預期 GDP按季增0.3%
英次季經濟勝預期 GDP按季增0.3%
Bullish早段再升25% 市值衝破百億美元
Bullish早段再升25% 市值衝破百億美元
楊智佳：易鑫業績前可先下首注
楊智佳：易鑫業績前可先下首注
集友港元定存7日年利率6厘
集友港元定存7日年利率6厘
中銀澳元定存7日年利率13厘
中銀澳元定存7日年利率13厘
植耀輝：騰訊待回落再跟進
植耀輝：騰訊待回落再跟進
方保僑：啟德體育園成推動「綠色經濟」示範場
方保僑：啟德體育園成推動「綠色經濟」示範場
技術取勝：李寧或回試17.5元
技術取勝：李寧或回試17.5元
盧駿匡：恒指25667點阻力較明顯
盧駿匡：恒指25667點阻力較明顯
劉思明：騰訊高位遇阻 後市穩住否成關鍵
劉思明：騰訊高位遇阻 後市穩住否成關鍵
周顯：海權經濟已沒落
周顯：海權經濟已沒落
湯文亮：現時最好買舖收租
湯文亮：現時最好買舖收租
時捷嚴氏家族3188萬購陽明4房戶
時捷嚴氏家族3188萬購陽明4房戶
Blue Coast II加推60伙 個別加價3%
Blue Coast II加推60伙 個別加價3%
內地生1.8萬租翰林峰195呎戶 呎租再破90元
內地生1.8萬租翰林峰195呎戶 呎租再破90元
黃埔新邨銀主舖 12年貶值65%
黃埔新邨銀主舖 12年貶值65%