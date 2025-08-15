楊智佳：易鑫業績前可先下首注

騰訊（0700）周三公布季度業績，股價昨日先高後低算是意料中事，即使業績勝預期，騰訊第二季收入按年升15%、按季升2%，只是穩定增長，加上成本因人工智能投資而有所上升，因此高開面對輕微沽壓合理不過。

展望未來，騰訊遊戲業務能透過人工智能技術增強開發效益，加上擁有恐龍級的平台，前景穩如泰山。廣告業務則早晚能仿效Meta（美：META）以人工智能提升廣告分派效率，騰訊的能力大概不至於落後於Meta很長時間。兩大業務只會持續交出相比經濟增長更快的增長，加上利用經營現金流進行股份回購，以抵消南非大股東Prosus的減持，從而增加每股收益，效應恍如派息，作為穩健型長線投資，始終是理想的選擇。以年度化市盈率20倍計算，絕對值得。

騰訊為穩健型投資者首選

騰訊業務相比電訊業務的中移動（0941），表面看穩健性有所不及，但假以時日回頭一看，騰訊的業績穩健度估計不會遜於中移動。况且，騰訊擁有良好經營往績，尚有未知的開發新業務本錢，自然勝過中移動一籌，變相令騰訊成為穩健型港股投資者的首選之一。

以騰訊來說，無論遊戲業務抑或廣告業務，天花板有多高便視乎人工智能技術如何驅動業務表現。由此可見，人工智能發展同樣影響各類股份以至整個股市的天花板。相比美股本身，已有不少企業成功透過人工智能提升收入能力，中國企業仍要急起直進。觀乎DeepSeek的經驗，中國總能於美國禁令限制之下尋求科技突破，整體來看，情况並不悲觀，而港股亦可說是由今年1月DeepSeek爆發開始走強，反映投資者因此對港股的期望值增加。

我們難以一時三刻看到港股的未來天花板有多高，人工智能技術的應用及進化便是當中最重要因素，我們作為投資者需要密切留意當中進展。人工智能概念大概還有20年以上時間可以走下去，或許投資路途上的餘下時間內，大家只着眼於AI概念去投資，大概不會有任何重大錯失，亦好讓我們將焦點放於正確的方向上。

吉利估值合理卻欠優勢

汽車股吉利（0175）昨日公布中期業績，上半年銷量按年增長47%，收入按年上升26%，毛利增長24%，於內地減價戰的環境，算是穩打穩紮。滙兌收益佔了稅前盈利32%，扣除相關收益後，粗略將上半年盈利年度化的市盈率14倍，踏入下半年旺季預料表現會好轉，市盈率有望低於14倍，論估值是合理但又欠缺優勢。至於自動駕駛的效應，則遠未是時候反映出來。

人工智能於汽車行業的體現，或許於銷售及貸款方面更容易，從事汽車銷售平台及相關貸款業務的易鑫集團（2858），走勢相當強，年初至今股價上升兩倍，變成一家歷史市盈率約20倍的股份。易鑫去年業績持續增長，並將於下周二公布半年業績，值得留意。觀乎美股市場上，有不少加入人工智能技術的金融類股份跑出，易鑫算是港股代表之一，加上背靠大股東騰訊，技術於有支援之下問題不大。績前先下首注，待績後股價對辦再加注亦可。

[楊智佳 還看今朝]