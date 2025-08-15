中電信半年多賺5.5% 中期息增8.4%

移動通信服務收入增1.3%

不同收入分部計，中國電信上半年移動通信服務收入1065.72億元，按年增1.3%；固網及智慧家庭服務收入達641.33億元，增0.2%。截至6月底，移動用戶達4.33億戶，寬帶用戶達1.99億戶；上半年移動用戶。ARPU（每月每戶收益）為46元，寬帶綜合ARPU為48.3元。

值得留意是，中電信期內資本開支342億元，按年大減27.5%。公司董事長兼首席執行官柯瑞文表示，有關數字符合集團年初設定的全年資本開支呈兩位數下降的目標，當前不急於調整有關指引。他解釋，去年上半年公司投入較高，主因是搶先佈局人工智能（AI）算力，包括去年已經建成兩個國產萬卡算力池，至今沒有再建大規模萬卡算力池等。此外，集團旗下天翼雲業務上半年收入按年增3.8%至573億元，柯瑞文認為，相關業務此前連續多年高速增長，現時仍有穩健增長，相信其基礎較好，相信今年天翼雲業務會保持良好發展。