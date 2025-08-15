希慎中期核心純利升1.2% 派息維持

中期營業額按年增2.2%至17.3億元，當中商舖營業額按年增2.1%至8.62億元，寫字樓營業額按年增0.8%至7.5億元；住宅營業額按年增12.4%至1.18億元。

上半年港舖出租率升至94%

希慎稱，上半年香港商舖出租率升至94%，續約、租金檢討與新出租物業租金水平維持顯著上升趨勢；寫字樓業務出租率升至92%，有助緩解租金調降影響。執董兼首席營運總監呂幹威稱，大環境仍有挑戰，寫字樓似有少許見底迹象，但不可掉以輕心。

集團披露啟動一項為期5年、總額達80億元的資本循環計劃，透過策略性出售非核心資產以提升資本效率，目前計劃涵蓋出售半山堅尼地道竹林苑兩座住宅大樓，以及VILLA LUCCA及土瓜灣住宅項目的建售單位。

公司主席利蘊蓮表示，VILLA LUCCA及土瓜灣項目一直都是以出售為目的，出售竹林苑已策劃一段時間，認為可趁現時住宅市場有起色將項目套現。呂幹威指出，竹林苑是利家早期發迹地段，一直獲很多人追求，項目屬於成熟物業，既然市場有需求，故認為將其變現為公司往後提供資金，是合適行動。首席財務總監蔡易霖指出，近年公司因為項目資本投入，令槓桿有所提升，首要目標是去槓桿及償債，同時釋放成熟資產價值，將資本重新部署至公司策略重點領域。