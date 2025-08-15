明報新聞網
經濟

吉利半年純利跌14% 優先拓海外市場

【明報專訊】吉利汽車（0175）公布，上半年收益按年增長27%至1502.85億元（人民幣，下同），純利跌14%至92.9億元。每股盈利0.9218元，續不派中期股息。集團行政總裁淦家閱在業績會表示，海外市場為集團優先發展項目，目標今年下半年出口銷量較上半年增長30%以上。昨日吉利股價收報18.95港元，跌2%，成交19.33億港元。

出口銷量按年減8%

期內，出口銷量按年減8%至18.41萬輛，其中燃油車跌21%至14.4萬輛，新能源車則增長1.5倍至4萬輛。淦家閱指出，東歐市場佔集團出口約五成，但銷量按年跌四成至五成，單是該市場已拖低整體出口約兩成。不過，除東歐外的其他市場銷量增速逾四成，結構正逐步優化。集團計劃加強海外市場售後服務、堅持發展燃油及新能源車，並按不同地區制定差異化產品策略，以推動海外業務增長。

上調全年銷售目標至300萬輛

此外，上半年單車平均銷售收入按年減少1.4萬至9.6萬元，毛利率降0.3個百分點至16.4%。行政總裁兼執行董事桂生悅解釋，面向大眾市場的吉利銀河品牌佔比上升，壓低了單車收入；同時受行業價格戰影響，加上公司高價值車款集中於下半年推出，亦拖低毛利率。不過，他預期，隨着中央整治「內捲式」競爭，以及新款車型陸續面世，連同極氪與吉利合併後帶來的規模效應，下半年毛利率有望改善。吉利同時上調全年銷售目標，由271萬輛調高至300萬輛。

關於子品牌極氪私有化，桂生悅預計大部分股東會選擇換股，現金結算比例不超過30%，強調集團現有現金儲備充足，毋須透過配股或發行可轉債集資。

